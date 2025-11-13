La Universidad de Zaragoza tendrá un presupuesto de más de 390 millones en 2026

La Universidad de Zaragoza ha presentado hoy su presupuesto para el próximo ejercicio de 2026, la primera desde que la actual rectora Rosa Bolea está al cargo. La cifra exacta que se plasma en este anteproyecto es de 390,5 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,73%, por lo tanto, una proporción que supera los 21,3 millones en comparación al cómputo del año anterior. Paloma Apellániz, vicerrectora de Economía, ha destacado que por primera vez se ha logrado cubrir el 100% de los gastos básicos de la universidad, tras un incremento de más de 9 millones de euros por parte del gobierno autonómico en este apartado.

El equipo de Bolea ha buscado ofrecer unas cantidades "responsables y realistas, comprometidas con la docencia y la investigación" y dándole un papel destacado a la "digitalización" de sus profesionales y alumnos este próximo año.

Apellániz ha alabado la importante inversión que ha tenido el Contrato de Programa de Grandes Obras en Infraestructuras, uno de los "crecimientos más grandes" que se reflejan en este presupuesto, que dejan a este apartado con 19 millones de euros.

El Gobierno de Aragón ha aportado un 70% de los ingresos, la Universidad ha acumulado un 21,4% de ingresos propios y el Gobierno de España se queda en un 2,7%

Sin embargo, la vicerrectora ha comunicado que dentro de estos gastos que van dirigidos a estas infraestructuras y el mantenimiento de las instalaciones (23,36 millones en total) no está incluida las obras en la Facultad de Medicina de Zaragoza. "Es un proyecto ya elaborado pero que no va a comenzarse, nos apena mucho no haber podido ejecutarlo. Se ha querido unificar las dos fases planificadas para ahorrar tiempo y dinero", a lo que añade que se quiere hacer lo mismo que con la reciente remodelación de Filosofía y Letras y sin querer decir una fecha, apunta a que se tendrá que esperar mínimo a 2027 al no incluirse en esta cuantía presupuestaria.

Diferentes inmuebles que ha mencionado Apellániz que sí están dentro de este plan es la renovación de "parte de la Facultad de Veterinaria, el servicio de actividades deportivas o la residencia de Medicina en Huesca" entre otros.

En cuanto a más gastos, el pago de nóminas y el salario del personal se lleva la porción más grande de este rosco con un coste que casi alcanza los 260 millones, seguido de las cuotas correspondientes a la investigación y las Oficinas de Transferencias de Resultado de estos proyectos (OTRI) con 50 millones y de los ya mencionados trabajos en las infraestructuras y el mantenimiento, así lo ha desglosado la vicerrectora en la presentación de este presupuesto.

Otros desembolsos del campus universitario son los más de 6 millones de euros en Comunicación, Informática y Educación Digital, con una subida del 18,2% respecto al ejercicio anterior, debido al incremento de los gastos de mantenimiento y otros movimientos estratégicos para "avanzar en la digitalización" dentro de Unizar.

No todo son aumentos, también se estima un descenso en el capítulo de suministros básicos de electricidad y gas, aproximadamente de un 21%, lo que lo deja en unas cifras ligeramente inferiores a 6,4 millones de euros.

Y otro punto que ha querido destacar la vicerrectora de Economía ha sido el aumento del 14% en gastos en materia de Relacones Internacionales, con este incremento de fondos dirigidos para el programa Erasmus y para el Proyecto Unita.