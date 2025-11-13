Zaragoza confirma la venta de los suelos de Alumalsa a Brial: 9,35 millones de euros y 106 viviendas libres

Zaragoza acaba de cerrar una nueva venta de suelos municipales para permitir la construcción de 106 viviendas libres. Concretamente, la de los antiguos suelos de Alumalsa, en San José, por los que el consistorio ingresará 9,35 millones de euros tras aprobar este jueves el Gobierno municipal de Natalia Chueca su enajenación a Brial, en una operación que ya fue anticipada por este diario a finales de septiembre. La promotora local ha sido la única en presentarse al concurso, con un alza en el precio de más de 600.000 euros (la base eran 8,7 millones). Y, por el momento, todavía no ha definido el proyecto residencial, que permite la construcción de una torre de 15 alturas.

Se trata de la segunda gran compraventa de suelos públicos que ejecuta el Gobierno del PP en los últimos meses, tras vender hace unas semanas los terrenos para levantar unos 100 chalés en Montecanal, en ese caso por 15,3 millones de euros. Es decir, con ambas enajenaciones habrá recaudado cerca de 25 millones de euros, a los que en el futuro quiere sumar otros 50 por la venta de los suelos de Vía Hispanidad, que todavía se dilatará en el tiempo ante las alegaciones vecinales a causa de la recalifiación que debe llevarse a cabo. Si se confirmase, el ayuntamiento habría recaudado hasta 12 veces más por este concepto que en toda la legislatura anterior de Jorge Azcón.

Desde el equipo de Chueca siempre han justificado este tipo de ventas de suelo público para vivienda libre en la necesidad de seguir obteniendo ingresos que permitan ejecutar todas las inversiones previstas durante la legislatura, a cambio de apostar por la actual política fiscal que tiene entre sus efectos, por ejemplo, mantener el IBI al mínimo legal permitido. Asimismo, desde Urbanismo afirman que con el impulso a Alumalsa "se salda una deuda" en el entorno del Canal Imperial, "que llevaba casi 40 años paralizado sin encontrar su impulso definitivo".

Cabe recordar que estos suelos, en principio, estaban destinados a vivienda pública, en un acuerdo bilateral con la DGA incluido en la permuta por los de la calle Embarcadero, que ya son de titularidad municipal. En ese sentido, desde el consistorio siguen buscando otras parcelas para ofrecer a cambio al Ejecutivo autonómico en la próxima bilateral, aún sin fecha definida de convocatoria.

Las parcelas

Son dos parcelas. Por un lado, una con una superficie de 934 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de casi 7.800, donde caben un máximo de 62 pisos libres. Este espacio linda al norte con una parcela destinada a zona verde pública de nueva creación denominada plaza Crónica del Alba y con la calle Tetuán; al sur, con otra zona verde y la calle Neptuno; al este, con viario inmediato a la calle Neptuno; y al oeste, con las parcelas destinadas a zona verde pública correspondientes con la plaza Crónica del Alba otro espacio similar.

La otra pastilla se sitúa en la calle Santa Gema y está calificada para la construcción de un número máximo de 44 viviendas. En este caso, los terrenos tienen una superficie de 820 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de casi 5.500 metros cuadrados. En cuanto a su ubicación, el terreno linda al sur con una zona verde pública; al este, con la citada y nueva plaza Crónica del Alba; y al oeste y norte con sendas parcelas urbanizadas.