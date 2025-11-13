Zaragoza gastará 4 millones para relanzar la antigua Harinera de Casetas y crear un nuevo equipamiento en San José

El Gobierno de Zaragoza en su reunión de este jueves ha dado un impulso definitivo a dos equipamientos muy demandados por los barrios de Casetas y San José. Se trata de la reconversión de la antigua Harinera de Casetas, que se encontraba atascada tras la renuncia del adjudicatario de las obras valoradas en casi tres millones de euros, y de la construcción del nuevo centro municipal de servicios sociales de San José, que costará más de un millón. Ambos proyectos siguen adelante y con vistas a su estreno en esta legislatura.

Por un lado, el Gobierno municipal ha adjudicado a la empresa Cobra Instalaciones y Servicios las obras del nuevo edificio destinado a acoger el Centro Municipal de Servicios Sociales de San José, dando solución así a una falta de espacio y mejorando la prestación de la atención al ciudadano. El precio de adjudicación ha sido de 1.087.398,41 euros (IVA incluido), y contempla un plazo de ejecución de 9 meses. De esta manera, podría estrenarse a finales de 2026 o principios de 2027.

El suelo empleado será el parking de servicios de la parte trasera del Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter de San José, situado en la plaza Mayor, 2. La superficie de la parcela del equipamiento es de 4.158,64 metros cuadrados, pero solo tiene construidos 3130 sobre rasante, correspondientes al actual edificio del Centro Cívico. Ello permite albergar la superficie construida de la nueva edificación del CMSS en el área sureste, con linde a las calles Luis Aula (al este) y Raquel Meller (al sur).

El futuro edificio de 814 metros cuadrados tendrá una distribución funcional de los espacios y un diseño coherente, con una planta única con un sistema de pilares apantallados consiguiendo un espacio diáfano, agrupando los once despachos en la fachada interior, más protegida, y un acceso en el centro del edificio. El vestíbulo tiene a un lado el cuerpo de aseos y la sala de reuniones, y al otro lado se disponen las zonas de servicio e instalaciones.

Los trabajos, que se enfocarán en crear un espacio moderno y sostenible, conllevarán tareas de movimiento de tierras, saneamiento, cimentación, levantamiento de estructuras, cubiertas, albañilería, aislamiento, revestimiento, carpintería, vidriería, pintura, fontanería, señalética, climatización y urbanización de los exteriores

Más costoso es el proyecto de rehabilitación y ampliación del edificio de la Harinera de Casetas, en su primera fase, que podrán comenzar tras la renuncia de la empresa asignada en septiembre y la readjudicación aprobada este jueves por el Gobierno de Zaragoza para que acometa los trabajos la siguiente oferta del proceso licitatorio: Construcciones Iberco, que supondrá una inversión de 2,9 millones de euros.

La Harinera de Casetas, cuyo proyecto completo supondrá la creación de un complejo de 4 edificaciones exentas e independientes, con un programa específico para cada una de ellas, recibió fondos europeos dentro de la Línea 2 del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos de titularidad local (Pirep Local) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), quedando la número 18 de las 181 propuestas seleccionadas en todo el Estado.

No obstante, los fondos son solo para la primera fase, que afecta al inmueble existente y en desuso, denominado Edificio Harinera, que ahora se convertirá en una sala polivalente, la biblioteca y una sala de exposiciones, así como la recuperación de un sótano como auditorio.

Se abordará así la rehabilitación integral del antiguo edificio de la Harinera manteniendo sus tres niveles originales y ciertas piezas industriales. Todos los forjados intermedios son objeto de cálculo y definición estructural, así como sus implicaciones en los elementos de cimentación. Se proponen espacios diáfanos de reminiscencia industrial en la envolvente de la antigua harinera.

La actuación afectará en total a 1.208,05 metros cuadrados. Por un lado, la superficie útil del edificio Harinera es de 585,84 metros cuadrados divididos en el sótano, que será sala de exposiciones, con 61,71; la planta baja, que será museo, hall y accesos, con 88; un altillo de 64,26 para más espacio expositivo; la primera planta, con biblioteca y vestíbulo, de 168,75 metros cuadrados; y el espacio polivalente de la segunda planta con 196,05.

Por otra parte, esta primera fase contempla la construcción de un hall vestíbulo anexo de 14,24 metros cuadrados que dará acceso a un sótano ubicado en el terreno y tendrá también una planta baja. Allí se construirá un auditorio y todos los elementos necesarios para su funcionalidad, con 395,36 metros cuadrados.