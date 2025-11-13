Zaragoza se prepara para vender el papel y el cartón reciclado: estos son los precios

Aprovechar al máximo, también a nivel económico, el reciclaje de papel y cartón en el término municipal de Zaragoza. Con este espíritu, el área de Medio Ambiente del ayuntamiento, que dirige Tatiana Gaudes, acaba de sacar a licitación un contrato para renovar la venta del papel y el cartón que el consistorio obtiene mediante su recogida selectiva, que lleva a cabo a través de contenedores monomaterial, en el servicio puerta a puerta de comercios, en los puntos limpios y en el barrio de Valdespartera. Desde 2020, Saica era la encargada de ejecutarlo y seguirá haciéndolo hasta que se conozca a la nueva adjudicataria.

Así pues, el ayuntamiento se compromete a entregar a la empresa los materiales reciclados para su tratamiento medioambiental adecuado. Lo hará en puntos que, como condición, no estén a más de 5 kilómetros de distancia (en línea recta) de la plaza España de la capital aragonesa. La adjudicataria, sea Saica o una nueva, deberá abonar al consistorio la cantidad resultante a aplicar al peso del papel y cartón recogidos cada tres meses.

En ese sentido, el contratista debe aceptar y tratar todo el material que se le entregue, incluyendo el que esté afectado por humedad o por otros materiales "impropios" como las bolsas o productos de plástico, que desde Medio Ambiente tratarán de minimizar. El valor estimado del contrato, que tendrá vigencia de tres años prorrogables por dos, es de cerca de 2,2 millones de euros.

En cuanto al precio, este se establecerá por tonelada en base a los índices de referencia que publica mensualmente la asociación Aspapel. Se trata de un valor que varía cada 30 días. Por ejemplo, entre agosto y septiembre no se ha movido ni un ápice, pero en julio su valor descendió en 30 euros mientras que en abril había crecido en más de 32. El precio mínimo será de 10 euros y el máximo de 140,8 euros la tonelada, y la empresa que se haga con el contrato deberá comprometerse a gestionar, como mínimo, 10.000 toneladas anuales. En 2023, por ejemplo, se gestionaron más de 14.500.