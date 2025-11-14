Abogados de Zaragoza entre los mejores de España: así destaca Aragón en el ranking ‘Best Lawyers’

El prestigioso ranking especializado Best Lawyers ha incluido a cinco abogados de Zaragoza entre los 202 mejores de toda España. Así consta en la edición de 2026 donde, bajo el título de Lawyer of the year, se incluyen los profesionales "más influyentes y destacados" en sus respectivas áreas de práctica y ciudades.

El informe, que evalúa miles de propuestas de despachos y juristas de toda España, dibuja una imagen detallada del sector legal en el país. Entre sus hallazgos sobresale la marcada desigualdad de género: de los 202 profesionales distinguidos, 166 son hombres (82,18%) y solo 36 son mujeres (17,82%), una distribución casi idéntica a la registrada el año anterior.

El ranking destaca a Francisco Latasa (Waterwhale Law Firm), Jaime J. Navarro Lima (Navarro Lima Abogados S.L.), Paloma Larroy Fernández ( Lacasa Abogados, Palacios & Socios) y Daniel Serna Bardavío ( Lacasa Abogados, Palacios & Socios).

Entre los bufetes más reconocidos y premiados por Best Lawyers figuran profesionales de primer nivel como Pablo Saura Vinuesa y Ramón Gómez (Garrigues), María Villas (Cuatrecasas SLP), Nacho de Diego (ABOGA10) y David Fauquie junto a Roberto García (Auren Legal).

En lo que respecta a los despachos jurídicos más influyentes de Aragón, hay que destacar un nuevo año la labor de Cuatrecasas SLP, con 12 abogados aragoneses presentes en el ranking, MAIO Legal y Garrigues, con siete abogados de la tierra respectivamente, Lacasa Abogados, Palacios & Socios y PwC Impuestos y Legal con seis, Auren y ABOGA10 con tres cada uno y, finalmente, Osborne Clarke con dos.

Este galardón se otorgan con una periodicidad anual y se concede a aquellos profesionales que reflejan la "excelencia individual de los galardonados" y su "impacto" en la práctica jurídica dentro de sus especialidades, según apunta el medio especializado Confilegal. Los candidatos que aspiran a entrar en el ranking son evaluados según la retroalimentación de sus propios compañeros de profesión en base a su experiencia, habilidad técnica y reputación en el sector.