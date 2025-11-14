Adiós a uno de los locales por excelencia de la calle Cádiz: Aires del Sur se despide de Zaragoza
El local situado en la calle Cádiz se encuentra en periodo de traspaso
La apertura y cierre de locales gastronómicos en Zaragoza está a la orden del día. Aunque cada vez sean más los negocios que deciden aterrizar en la ciudad para completar una oferta de lo más amplía, la capital aragonesa también se despide con cierta frecuencia de locales emblemáticos que han sido el epicentro de muchas generaciones.
A lo largo y ancho de la ciudad, existen numerosas zonas donde poder disfrutar del tapeo y el vermut. Uno de los lugares más frecuentados por zaragozanos y visitantes es la calle Cádiz. Esta céntrica calle de la capital aragonesa ha dicho adiós recientemente a uno de los bares fetiche de muchos ciudadanos. El local Aires del Sur, que llegó a contar con tres ubicaciones en la ciudad, se despide.
Llegaron a ser hasta cuatro los establecimientos que la cadena andaluza tuvo en la capital aragonesa, siendo el de la calle Cádiz el más conocido. Hoy, el grupo hostelero Aires del Sur se despide definitivamente de Zaragoza tras más de una década llevando los sabores andaluces a la boca de miles de zaragozanos. El cierre más reciente ha sido el de la citada calle que bajaba las persianas hace un par de semanas.
Cualquier persona que haya pasado estos días por esta bocacalle de Independencia se habrá fijado del cartel que anuncia el traspaso del local. Este negocio hostelero era un emblema para el público zaragozano que acudían hasta allí para probar las tapas andaluzas o los platos de jamón ibérico.
De cuatro establecimientos a un adiós para siempre
Aires del Sur llegó a contar con cuatro locales en Zaragoza. Al citado de la calle Cádiz hay que añadir uno en el Tubo, en el número 2 de la calle Mártires y otro situado en el barrio zaragozano del Actur. Llegaron a ser hasta cuatro los establecimientos, si contamos el que abrieron en paseo de la Mina 7. El último en levantar la persiana fue el que se encontraba en la céntrica zona del Tubo que apenas duro un par de meses abierto.
El local del Actur llevaba meses cerrado y afronta una multa municipal por haber funcionado sin licencia de explotación, según se puede leer en la web del consistorio zaragozano. Se podían degustar productos de Huelva como embutidos, gamba blanca o jamón de bellota. Con el cierre del establecimiento de la calle Cádiz, Zaragoza se despide de uno de los restaurantes más frecuentados por los zaragozanos que acudían a probar los sabores más andaluces. Esta cadena consiguió ser un referente de la gastronomía en Zaragoza.
