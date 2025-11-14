La Audiencia Provincial de Zaragoza asegura que los fallos de las pulseras antimaltrato "no dejaron desprotegida a ninguna mujer"

El presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Alfonso Ballestín, ha comparecido hoy para dar detalles sobre los recientes fallos que dieron las pulseras telemáticas pertenecientes al sistema Cometa desde el año 2024. Dentro de la comunidad aragonesa dice que hubo un caso, pero que "en ningún momento esa víctima quedaba desprotegida" ante estas circunstancias, al tratarse de "un fallo en la transmisión de información" durante esta primera fase de implantación de estos medios de control telemático el año pasado.

Respecto a los errores registrados la semana pasada en todo el país, hace constancia de que "fue una cuestión técnica" lo que propició los fallos de estos brazaletes "durante una tarde" y en Aragón no se registró ninguna incidencia o caso del que hacerse cargo. "Se perdió la información y en seguida se tuvo que empezar a poner en marcha el protocolo o plan B, o sea, avisar a las autoridades para una vigilancia más cercana de las víctimas", subraya Ballestín, insistiendo en que el sistema volvió a trabajar "con total normalidad" después de esta falla.

Además, ha recordado que Zaragoza pondrá en a funcionar "con toda su efectividad" su adhesión al sistema VioGén a partir del primer trimestre de 2026, expresando su satisfacción de que "por fin hayan conseguido esto que llevan tanto tiempo insistiendo".

Anteproyecto contra la violencia vicaria

El propio presidente de la audiencia ha comentado también un nuevo proyecto de ley contra la violencia vicaria contra la mujer. "Esta relación directa se ejercita contra los hijos o allegados, pero en estos casos que contemplaría se quiere perjudicar, dañar o proporcionar un sufrimiento serio a la mujer", explica.

Analiza también la estadística habitual de este tipo de maltrato: actualmente se contabilizan 65 casos en España desde el año 2013 de padres que matan a sus hijos para hacer sufrir a las mujeres, "si es que se les puede llamar así", añade Ballestín. Este nuevo delito "se compete como violencia vicaria dentro de la propia violencia de género". "Habrá un tipo penal nuevo cuando esta persona no solo cuando mata a los hijos o a su allegado, sino cuando ejerce algún tipo de influencia psicológica a la madre para perjudicarla", concluye el presidente respecto a este anteproyecto.