Este es el barrio de Zaragoza en plena expansión que contará con 1.514 viviendas nuevas en 2030

En un momento en el que los anuncios se han dirigido al futuro desarrollo de Arcosur, donde se quieren construir hasta 17.000 viviendas en la próxima década, en Miralbueno se está tejiendo un nuevo proyecto que incluye un paquete de más de 1.500 viviendas que estarán listas en 2030 y cuyos primeros vecinos podrían llegar un año antes. Una operación urbanística que permitirá continuar con la senda de expansión de este distrito, donde las nuevas urbanizaciones con piscina y pista de pádel contrastan con la zona urbana más tradicional y obrera, donde los grupos sindicales resisten como seña de identidad de lo que fue este barrio de Zaragoza.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, este nuevo desarrollo se sitúa entre la carretera del aeropuerto, el camino de Épila y el del Pilón, al oeste del barrio. En total, 322.000 metros cuadrados donde se construirán 1.514 viviendas, de las que 757 serán libres y otras tantas tendrán algún tipo de protección pública, 575 con un precio máximo (de régimen general) y otras 182 de régimen especial que deberá impulsar el ayuntamiento.

Según consta en el expediente por el que se aprobó el proyecto de reparcelación del llamado sector 56/5.1, este ámbito se completará con equipamientos deportivos, sanitarios y educativos, además de zonas verdes que se ubicarán en la zona noreste del barrio, dando servicio también a las viviendas que ya existen en el entorno del camino del Pilón y la carretera del aeropuerto. En concreto, el planeamiento incluye 58.862 y 66.939 metros cuadrados destinados a espacios libres y públicos, y que incluyen la prolongación del parque Oliver.

El proyecto está muy avanzado, a la espera de la aprobación definitiva. La junta de compensación, en la que el Banco Santander, a través de su filial inmobiliaria Landco, ostenta el 52,8% del ámbito de actuación, ya cuenta con la aprobación del plan parcial y el proyecto de urbanización, y solo le falta recibir el 'ok' definitivo municipal al de la reparcelación. El pasado 31 de octubre, el Gobierno de Zaragoza aprobó con carácter inicial la reparcelación de esta área de intervención (SUZ 56/5) que exigirá una inversión de 20 millones de euros para la urbanización de este sector que, según los plazos previstos por la junta, estaría finalizado en 2030.

Lo que ya se ha finalizado y ya ha recibido el consistorio es la parte de las conexiones exteriores del ámbito de actuación. En concreto, la junta ya ha ejecutado las obras destinadas a la recogida de las aguas pluviales y ha reforzado los colectores existentes.

Terrenos de Miralbueno donde está previsto construir más de 1.500 viviendas. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Con conexión directa a la autovía A-2, al cuarto cinturón (la Z-40), y la carretera del aeropuerto, el ámbito de actuación se encuentra en una zona en plena expansión, puesto que Miralbueno es uno de los barrios que más ha crecido en los últimos años, donde las nuevas urbanizaciones han modificado la idiosincrasia de este distrito que en su momento fue barrio rural. De hecho, es llamativo el contraste que existe entre la zona nueva, con complejos residenciales con espacios comunes (piscinas, pistas de baloncesto, pádel, juegos infantiles...) y calles y aceras anchas, y la más tradicional, con edificios sin ascensor, aceras estrechas, algunas sin rebajes de bordillos e incluso postes de la luz en mitad del camino.

El calendario de obras

Más allá de las dos realidades de este barrio, donde actualmente residen algo más de 14.400 personas, la junta de compensación ya tiene diseñado el calendario, a falta de la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación. De hecho, fuentes de la junta de compensación aseguran que ya está todo preparado para poder comenzar con las licitaciones y ejecución de las obras una vez que el Gobierno de Natalia Chueca de luz verde definitiva a la reparcelación de este sector.

Las obras de urbanización se dividen en dos fases y la primera, la más próxima al camino del Pilón, podría comenzar en el último trimestre de 2026, cuyos trabajos se prolongarían durante dos años e incluyen los terrenos previstos para 267 viviendas libres y 265 VPO. La segunda se iniciará una vez terminada la primera, con una estimación de fin de obras para el año 2030 y engloba los suelos reservados para construir 490 viviendas libres y 492 VPO. Este es el horizonte que se ha marcado la junta de compensación, que estima que a mediados del año 2027 ya puedan entrar las grúas para comenzar a edificar las futuras promociones, de manera que los primeros vecinos llegarían "a principios del año 2029".

Fuentes de la junta de compensación aseguran que se trata de uno de los "sectores estratégicos más importantes de Zaragoza". El de Miralbueno no es el único desarrollo en marcha en Zaragoza, que vive un momento dulce con un sector inmobiliario en pleno apogeo y una demanda de vivienda nueva sin freno. Tanto es así que todo lo que sale a la venta, se vende. También en el 'extrarradio' de la capital se proyectan otras 1.115 viviendas (375 de protección oficial) en Parque Venecia 2. En este caso, las primeras viviendas podrían estar listas a finales de 2027, quizá principios de 2028.