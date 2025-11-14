El Bosque de los Zaragozanos cumple cinco años: 52.000 nuevos árboles para los próximos meses

El Bosque de los Zaragozanos está de celebración. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presentado este viernes el arranque del quinto aniversario del proyecto. Esta quinta temporada se prolongará, como es habitual, hasta principios de la primavera, aunque incluirá algunas novedades.

La más relevante será el incremento de los trabajos de plantación en el ámbito urbano, en los denominados “espacios de oportunidad”. Se cumple así doble objetivo: por un lado, hacer más visible el proyecto del Bosque de los Zaragozanos en la propia ciudad y, por otro, colaborar en el incremento de la masa arbórea urbana, que ya está recibiendo un importante impulso con la plantación, este año, de 2.000 nuevos árboles en calles y plazas a través de la Oficina de Infraestructura Verde municipal.

La presentación de la quinta temporada ha contado con la presencia de la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, y el director de ECODES, Juan Ortiz. Además de informar sobre los datos previstos en esta campaña, el acto se ha completado con la plantación de 3 árboles simbólicos en los jardines del edificio de Casa Jiménez, donde está la sede de la Oficina de Medio Ambiente, Acción Climática y Salud Pública, que gestiona el proyecto.

En la anterior temporada los trabajos se centraron, como novedad, en la vertebración de nuevas conexiones en espacios como el Corredor Verde en La Cartuja Baja y el Río Ebro o las rampas de Parque Venecia, así como espacios de conexión en Torrero-La Paz y en los trabajos para la recuperación de La Olmeda de Torre Ramona, en Las Fuentes, entre otros espacios. Así, se alcanzaron ya los 205.000 árboles y arbustos plantados. Además, se siguió trabajando en el programa educativo asociado al proyecto, por el que han pasado ya más de 27.000 escolares en plantaciones y en actividades dentro y fuera de las aulas.

La colaboración público privada sigue siendo uno de los ejes fundamentales del proyecto. Actualmente hay más de un centenar de empresas colaboradoras, así como unas 50 entidades ciudadanas. Casi 3.000 zaragozanos han participado también apadrinando árboles a través de las diferentes campañas y plantaciones llevadas a cabo en estos años.

Nuevos objetivos

En la temporada de plantación que ahora se inicia se va a trabajar en más de 50 hectáreas de terreno, lo que supondrá la plantación de más de 52.000 nuevos árboles y arbustos. Si los objetivos se alcanzan, se llegará a rozar los 260.000 ejemplares en el balance final de este quinto año de trabajo.

“En esta ocasión -ha resaltado la alcaldesa, Natalia Chueca-, y coincidiendo con estos cinco años de Bosque de los Zaragozanos, hemos querido hacer hincapié en la proximidad del proyecto con la ciudad. Aunque, sin duda, se seguirán potenciando las plantaciones en el entorno de la ciudad, en terrenos municipales o a través de acuerdos con distintas entidades que ya iremos comunicando, queremos hacer aún más partícipes a los vecinos. Y que el Bosque de los Zaragozanos tenga más presencia en espacios urbanos, los llamados ‘espacios de oportunidad’, en los que hay una necesidad de arbolado que nos ayude en la lucha contra el cambio climático”.

Foto de familia tras el acto de este viernes del Bosque de los Zaragozanos. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

De ellos, una parte significativa de las plantaciones se hará con la colaboración de escolares de 47 colegios e institutos de la ciudad. Serán casi 4.000 niños y niñas para cuyo desplazamiento se contará, este año, con el apoyo de la empresa Avanza, a través de sus vehículos discrecionales. De esta manera, la matriz de la concesionaria del autobús urbano incrementa su colaboración en este proyecto de regeneración medioambiental.

También destaca en esta ocasión la participación de Urbaser, que va a reforzar las visitas escolares a su Aula de Formación, con el objetivo de divulgar, de manera directa, todo el trabajo que se realiza en materia de economía circular que también tiene relación con el Bosque de los Zaragozanos: conseguir mayores cantidades de compost de calidad en la planta del CTRUZ ayudará a utilizar luego ese material para nutrir los terrenos en los que crecerá El Bosque.

Peñaflor y Garrapinillos (en la zona del Canal Imperial) son las zonas en las que se cubrirá mayor superficie de plantación. Pero este año el gran protagonismo lo tendrá, como se indicaba, el entorno urbano y periurbano, con La Olmeda de Torre Ramona como principal protagonista en sus dos fases de recuperación. También se continuarán los trabajos en Parque Venecia, ampliando aún más las actuales plantaciones.

El Parque Bruil, donde se plantarán más de 100 árboles ligados al proyecto; la plaza ubicada junto a La Zaragozana; y parcelas en Miralbueno y Valdefierro constituyen los más destacados “espacios de oportunidad” que cobrarán este año nueva vida gracias al Bosque de los Zaragozanos. Además, está previsto realizar, a lo largo de los próximos meses, distintas actividades (que se irán anunciando) para celebrar este quinto aniversario.

Proyecto premiado

El proyecto de El Bosque de los Zaragozanos ha recibido, a lo largo de estos años, distintos premios y reconocimientos. Entre otros, ha sido finalista de los prestigiosos premios de la Nueva Bauhaus Europea. Previamente, fue asimismo finalista del Premio de Eurocities (Eurocities Awards 2022) en la categoría “Liderar juntos: Soluciones escalables para impacto climático positivo” y ganador del IV Premio de Buenas Prácticas por la Biodiversidad de la Federación Española de Municipios y Provincias.

El pasado mes de julio recibió uno de los galardones Healthy Cities a los mejores proyectos de regeneración urbana de España. A través de esta iniciativa, impulsada por Sanitass, Zaragoza ha recibido 40.000 euros que serán destinados íntegramente a nuevas plantaciones en esta temporada.