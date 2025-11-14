Las dos caras de un mismo barrio de Zaragoza con viviendas sindicales y alquileres de más de 1.000 euros al mes

Miralbueno esconde entre sus calles lo que un día fue, un barrio rural, obrero, con calles y aceras estrechas, viviendas más bien modestas y con familias humildes que conviven con nuevas urbanizaciones con piscinas, pistas deportivas, juegos infantiles y salas comunes, con pisos que están en alquiler por la friolera de 1.300 euros al mes.

Con algo más de 14.000 residentes, su crecimiento se ha visto acelerado a la par que se han ido impulsando nuevos desarrollos. El último previsto incluye 1.514 viviendas, de las que 575 serán libres y otras 182 de régimen especial que deberá impulsar el ayuntamiento. Según los plazos de la junta de compensación, que está a la espera de la aprobación definitiva de la reparcelación, las obras comenzarán en 2026 y en 2029 llegarían sus primeros y nuevos vecinos. En el horizonte está 2030 como fecha para finalizar este nuevo desarrollo que completará la expansión de un distrito en plena transformación que se ha ido rejuveneciendo a la vez que se han ido inaugurando residencias. Ahora mismo, la media de edad es de 37 años.

TERRENOS DE MIRALBUENO DONDE SE PREVEE CONSTRUIR MAS DE 1500 VIVIENDAS / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Este distrito zaragozano, que fue barrio rural, es el mejor reflejo de la evolución de la ciudad. En sus más de 8.200.000 metros cuadrados de superficie cohabitan los dos modelos de ciudad: el de las aceras estrechas, con rebajes de bordillos pendientes, edificios sin ascensor y ropa tendida a la vista de todos, con esa zona más nueva, más actual, con grandes y largas calles de anchas aceras que rodean urbanizaciones con sus lujos.

La noche y el día de un distrito que también se traduce en los precios de alquiler y compraventa, donde actualmente es difícil encontrar pisos a la venta por menos de 300.000 euros sin necesidad de reformar. Un precio base que no deja de crecer en esos complejos residenciales tan nuevos y modernos. Porque si uno busca algo más económico en el barrio tiene que mirar directamente a la zona antigua, donde hay a la venta un piso de 55 metros cuadrados del año 2009 por 150.000 euros. O uno bastante más antiguo por 78.000 euros ubicado en uno de sus famosos grupos sindicales.

Los nuevos desarrollos urbanísticos han disparado los precios en este barrio. Miralbueno es el tercer distrito con un precio medio por vivienda más alto de Zaragoza, 246.000 euros, pese a que su metro cuadrado está por debajo de zonas más consolidadas como el centro de la capital o el entorno de la Universidad.