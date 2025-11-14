Cae una banda que robaba móviles en grandes superficies de Zaragoza

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza a seis personas, tres hombres y tres mujeres, como presuntos integrantes de un grupo criminal itinerante especializado en el hurto de teléfonos móviles mediante el uso de bolsas de Faraday, un método diseñado para inutilizar los sistemas de alarma de los establecimientos comerciales.

Las detenciones tuvieron lugar entre los días 7 y 11 de noviembre, tras cometer cinco sustracciones en apenas una semana en un gran establecimiento especializado en productos electrónicos de la capital aragonesa.

Modus operandi

El grupo, con base en Barcelona, se desplazaba por distintas ciudades del noreste español, principalmente Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, para cometer los hurtos.

Una vez dentro del establecimiento, actuaban de manera conjunta. Primero accedían entre cuatro y seis miembros, portando bolsas de Faraday elaboradas de forma artesanal (bolsas forradas interiormente con papel de aluminio) destinadas a bloquear la señal electromagnética que activa los arcos de seguridad.

A continuación, sustraían gran cantidad de teléfonos móviles sin que sonaran las alarmas, abandonando el lugar de forma rápida y coordinada.

Robos en Zaragoza con valor de 10.000 euros

Los investigadores identificaron al grupo gracias a su alto grado de reincidencia y establecieron un dispositivo que permitió detener a los seis autores y frustrar nuevos hechos delictivos. Además de los hechos cometidos en Zaragoza, la investigación ha permitido relacionar al grupo con otros dos hurtos perpetrados con idéntico modus operandi en Valencia y Lleida.

El valor total de los teléfonos móviles sustraídos, aquí en Zaragoza, asciende a casi 10.000 euros, identificando al resto de integrantes de la banda organizada que serán detenidos en los próximos días.

Las tres mujeres detenidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 12, en funciones de guardia, que decretó su libertad con cargos. Los tres hombres fueron trasladados ante el Juzgado de Instrucción número 5, también en funciones de guardia, decretando igualmente su libertad con cargos.