La (enésima) guerra interna del PSOE en Zaragoza: las tres semanas que dejaron a Royo fuera del juego

A falta de dragones, buena es la política. En la última entrega del juego de tronos particular que se vive en el seno del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, este pasado jueves se confirmó lo que se venía anticipando desde que, en el capítulo pasado, estrenado en El Rabal hace ahora tres semanas, se confirmase el fin de la etapa de Horacio Royo al frente de la agrupación local del barrio. Aquel movimiento, que aupó al asesor Eduardo Cariñena, hasta entonces número dos de Royo, a la secretaría general, fue tan solo la antesala de un cambio que ha traspasado la frontera de lo orgánico y se ha instalado en lo institucional, ahondando así en una crisis interna que viene de lejos.

Royo, uno de los ediles con más peso en el consistorio e implicado en el área de Urbanismo desde hace una década, fue relegado de la portavocía, que ahora ostentará Ros Cihuelo. Se trata de una operación ejecutada por la líder de los socialistas zaragozanos, Lola Ranera. Una forma de dar un golpe sobre la mesa e intentar armar un equipo homogéneo con el nuevo PSOE de Pilar Alegría de cara a las elecciones de 2027. Así lo demuestra el escueto comunicado con el que se hizo oficial la permuta: "Estos cambios se afrontan con el único objetivo de ganar las próximas elecciones de mayo de 2027 y que el Partido Socialista gobierne ante la deriva de las políticas del Gobierno de Natalia Chueca y sus socios de la ultraderecha".

Una postura que, eso sí, no todos comparten dentro de la bancada socialista municipal. Hay voces, más allá de la lógica discrepancia que pueda tener Royo, que expresan su contrariedad ante esta decisión, rebatiendo si esto sirve de verdad para dar un impulso electoral al PSOE en la ciudad o si, por el contrario, servirá para darle más munición al PP de Natalia Chueca.

Recuerdan que se trata de un momento que, conviene recordarlo, es clave para el mandato de la popular, con una capital aragonesa levantada por las máquinas en 2026 y un proyecto estrella, el de La Romareda, que se ve manchado por la situación deportiva e institucional del Real Zaragoza. Hay quien incluso pone en tela de juicio algunas de las decisiones tomadas por la líder socialista en las últimas semanas, como el convocar un pleno extraordinario sobre el Viogén que nació viciado tanto por el momento elegido como por las declaraciones previas de Ranera.

Una legislatura de ida y vuelta

Desde el entorno de Ranera se quiere transmitir "normalidad". Subrayan que cambios así son "habituales" a lo largo de una legislatura. La transición, dicen, no será traumática. De hecho, el próximo lunes Horacio Royo defenderá su última comisión de Urbanismo, acompañado por Ros Cihuelo. Y el jueves, en la de Presidencia, sucederá lo contrario: Cihuelo liderará antes de dar el testigo a Royo, que será reubicado ahí. Otras fuentes cercanas a Royo, por contra, califican la jugada de "sorprendente" y ven indicios de "represalia" por la postura del concejal, del ala lambanista y muy cercano a Carlos Pérez Anadón.

Lola Ranera interviene en el último pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, con Ros Cihuelo en primer plano. / Pablo Ibáñez

Y es que Royo, recuerdan, fue durante cuatro años asesor de Ranera cuando esta era portavoz de Urbanismo en el consistorio y, desde hace seis, era el titular en el área, con la salvedad de unos pocos meses en Hacienda. Por tanto, conoce al dedillo los expedientes en una de las carteras con más peso en el día a día municipal. Su sucesora será, también en el consejo de Zaragoza Vivienda, Ros Cihuelo, otra histórica en el ayuntamiento y que ha vivido una vorágine de vaivenes en esta legislatura.

Cercana sin disimulo al sector de Pilar Alegría, apenas tuvo protagonismo en el inicio del mandato de Chueca, cuando Javier Lambán ostentaba el liderazgo regional. Sus ruedas de prensa podían contarse con los dedos de una mano y, ahora, Ranera, cuyo apoyo a Alegría fue decisivo en las primarias interruptus frente a Darío Villagrasa, apuesta por ella, como extensión de la dirección del partido en la comunidad. Un papel secundario que, parece, pasará a manos de Royo.

Pero, además de Urbanismo y la presencia en Zaragoza Vivienda, a Royo también se le va a relegar de la presidencia de la Junta del Distrito del Rabal, donde el PSOE tiene mayoría. Este segundo movimiento llega a petición, precisamente, de su ex número dos y nuevo secretario general en el barrio, Eduardo Cariñena. Será Ranera quien ostente a partir de ahora la presidencia, que para más inri debe tramitarse por decreto de Alcaldía. Es decir, con la firma de Natalia Chueca y dando cuenta de ello en el próximo pleno municipal, arriesgándose a un delicado debate en el que los dragones enemigos buscarán hacer arder el árbol caído, mientras los socialistas intentan sujetarlo con Ranera sentada a escasos centímetros de Royo.