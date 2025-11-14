Puerto Venecia transforma su lago en un escenario mágico este 15 de noviembre

Cada día, en Zaragoza, tenemos más espectáculos y actividades familiares donde poder disfrutar de un buen fin de semana. Puerto Venecia, quien también acogerá la llegada de la Champions Burguer a Zaragoza, trae una increíble actuación para que los zaragozanos puedan disfrutar de ella.

El gran espectáculo del lago

En Puerto Venecia algo está a punto de suceder. Tras varios días de expectación generada en redes sociales, el shopping resort ultima los preparativos para un espectáculo único que se celebrará este sábado, 15 de noviembre, a las 19:15 horas, en el lago. La asistencia será gratuita y el acceso estará abierto a todos los públicos.

Espectáculo que tendrá lugar en Puerto Venecia / Puerto Venecia

“Queremos que todos los zaragozanos se acerquen a vivir un momento especial, algo que no se ha visto antes en el Lago del shopping resort. Será una oportunidad para disfrutar juntos y descubrir en primera persona una sorpresa muy especial que marcará un nuevo capítulo en la historia de Puerto Venecia”, destaca Yolanda Gimeno, gerente de Puerto Venecia.

El evento ha sido concebido como una experiencia visual y musical que transformará por completo uno de los espacios más emblemáticos del complejo. Con un gran despliegue técnico y artístico, el público podrá disfrutar de una propuesta escénica que combinará luz, sonido y movimiento en una puesta en escena inédita hasta la fecha en la ciudad.

El espectáculo contará además con la actuación del grupo aragonés MODELO, que presentará una canción que sonará por primera vez en directo durante el evento.

En caso de condiciones adversas la presentación se hará en interior de Gallery y se retransmitirá en pantallas el show sobre el agua. El concierto de Modelo también se realizará en Planta Baja de Gallery.