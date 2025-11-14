Un camión tira la catenaria del tranvía de Zaragoza y obliga a cortar la línea: “Se ha escuchado un estruendo muy fuerte”

Un camión de la basura se ha llevado por delante a primera hora de este viernes el cable de la catenaria del tranvía de Zaragoza en el barrio de Valdespartera, lo que ha provocado el corte de la línea entre la parada de Mago de Oz y Romareda. En estos momentos, el servicio continúa interrumpido.

Según han informado fuentes municipales, un vehículo de la contrata de recogida de residuos ha chocado "accidentalmente" con el cable, dañándola gravemente y obligando a detener el tranvía. Ha sucedido sobre las 7.15 horas.

"Se ha oído de repente un estruendo como de bombonas de butano cayendo al suelo y me he asomado a la ventana. He visto entonces que estaba colgando el cable", ha señalado a este diario Kike, un vecino de la zona, que rápidamente ha llamado a emergencias.

Incidencia en el tranvía de Zaragoza / Jaime Galindo

Numerosas personas, en hora punta para ir a los trabajos y a los colegios, se han encontrado con la incidencia por sorpresa y han estado esperando. El Ayuntamiento de Zaragoza ha habilitado buses lanzadera que ya están llegando a la zona para facilitar el desplazamiento a los usuarios. Debido a las largas filas, algunos han optado por pedir taxiso servicios de Uber para poder llegar a su destino.

Los servicios técnicos del tranvía están intentando reparar la catenaria en estos momentos para restablecer el servicio "lo antes posible", según fuentes municipales. Mientras tanto, se mantiene el servicio alternativo con autobuses.

La incidencia se ha producido a la altura del cruce de la calle Cantando Bajo la Lluvia y Desayuno con Diamantes. Inmediatamente, la Policía Local ha cortado el tráfico rodado en el lugar para evitar agravar el problema.

La redacción ya trabaja en la ampliación de esta noticia.