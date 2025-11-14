¿Hasta cuándo va a estar interrumpido el servicio del tranvía de Zaragoza? Estas son las alternativas mientras tanto
Un camión se ha llevado por delante la catenaria en Valdespartera a primera hora de la mañana
Muchos vecinos de Valdespartera se han despertado sobresaltados ante lo que han definido como un "fuerte estruendo". Un sonido provocado por el accidente de un camión de FCC, que se ha llevado por delante la catenaria del tranvía a la altura del barrio del sur de Zaragoza y ha provocado un corte de la línea entre las paradas Mago de Oz, al final de la misma, y Romareda. El motivo es que, a causa de las afecciones al cable, ha habido cortes de tensión que impiden su normal funcionamiento. En el resto, funciona con normalidad.
Ahora, la pregunta que se hacen muchos usuarios es hasta cuándo va a estar esa parte del servicio cortado. Según las primeras estimaciones de los operarios del tranvía, "va para largo". "Todavía no hay estimaciones, pero va para largo. Entre ocho y diez horas, aproximadamente", ha explicado uno de ellos en los micrófonos de Aragón TV. El mismo trabajador ha explicado que la localización "ya está asegurada" en colaboración con los bomberos.
La principal alternativa para los usuarios, por el momento, es el servicio alternativo de autobuses, que ha tardado en ponerse en marcha debido a que no podía acceder en condiciones seguras al entorno, algo ya solventado. El suceso, ocurrido a primera hora de la mañana, a las 7.15, ha provocado daños considerables a la catenaria del tranvía.
- Indignación en Navarra tras la nueva inversión de BSH en Zaragoza: el Gobierno de Chivite no descarta ir a los tribunales
- Otro edificio histórico en desuso renace en Zaragoza: una residencia para 305 estudiantes se abrirá en 2027 en el Santa María Reina
- BSH reafirma su apuesta por Zaragoza: compra suelo para ampliar su principal fábrica e impulsar un plan de inversión a tres años
- La mayor promoción de vivienda al noreste de Zaragoza comenzará su urbanización 'en la primera quincena de diciembre
- El Ayuntamiento de Zaragoza cumple con La Romareda y paga los 3,1 millones que tenía pendientes este año
- La Aemet alerta de la llegada de una masa de aire frío a Aragón: vuelven las lluvias y caída de las temperaturas
- La nueva fábrica de Hitachi en Plaza comienza a tomar forma: estará lista en menos de un año
- Forestalia lanza el proyecto ‘Búfalo’: tres centros de datos en Zaragoza con 12.000 millones de inversión