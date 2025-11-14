¿Hasta cuándo va a estar interrumpido el servicio del tranvía de Zaragoza? Estas son las alternativas mientras tanto

Muchos vecinos de Valdespartera se han despertado sobresaltados ante lo que han definido como un "fuerte estruendo". Un sonido provocado por el accidente de un camión de FCC, que se ha llevado por delante la catenaria del tranvía a la altura del barrio del sur de Zaragoza y ha provocado un corte de la línea entre las paradas Mago de Oz, al final de la misma, y Romareda. El motivo es que, a causa de las afecciones al cable, ha habido cortes de tensión que impiden su normal funcionamiento. En el resto, funciona con normalidad.

Ahora, la pregunta que se hacen muchos usuarios es hasta cuándo va a estar esa parte del servicio cortado. Según las primeras estimaciones de los operarios del tranvía, "va para largo". "Todavía no hay estimaciones, pero va para largo. Entre ocho y diez horas, aproximadamente", ha explicado uno de ellos en los micrófonos de Aragón TV. El mismo trabajador ha explicado que la localización "ya está asegurada" en colaboración con los bomberos.

La principal alternativa para los usuarios, por el momento, es el servicio alternativo de autobuses, que ha tardado en ponerse en marcha debido a que no podía acceder en condiciones seguras al entorno, algo ya solventado. El suceso, ocurrido a primera hora de la mañana, a las 7.15, ha provocado daños considerables a la catenaria del tranvía.