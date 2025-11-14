Malestar, confusión y rabia tras el corte en la línea del tranvía en Valdespartera: "Nos hemos enterado de chiripa"

Los vecinos de Valdespartera han amanecido con un contratiempo serio: el transporte público que les conecta con el centro de Zaragoza estaba roto y fuera de servicio. Sin apenas información sobre lo que estaba ocurriendo en la línea del tranvía tras la rotura de la catenaria causada por un camión de la basura, han acudido a la parada de bus habilitada. Lo han hecho con una mezcla de malestar, confusión y rabia.

La incidencia les ha devuelto a la mente una de sus mayores reivindicaciones que tienen en Valdespartera, que los vecinos siempre dependen "totalmente" del servicio y que, a diferencia de otros barrios, no tienen "alternativas claras para llegar al centro". Hoy han visto que había un autobús sustitutorio, pero la señalización no estaba clara y no sabían hacia dónde iba ni dónde les podría dejar para llegar a tiempo al trabajo o a los centros de estudio a los que se dirigen a diario usando la línea Valdespartera-Parque Goya.

Piden al Ayuntamiento que haya "una alternativa de autobús que conecte directamente o acerque al centro". “Una línea fija con una frecuencia razonable, por ejemplo, cada media hora, nos facilitaría mucho la vida en situaciones como esta”, explican Izarbe e Ixeya, dos de las afectadas por el corte de este viernes, mientras esperan el bus.

Aseguran que se han enterado “de chiripa” al ver el revuelo y critican que en la web del tranvía no aparecía nada sobre qué había pasado ni hasta cuándo durará la incidencia. Una información que, poco a poco, sí se iba comunicando por megafonía al resto de paradas de la línea.

Y es que ellos son los más afectados por una incidencia que también dejaba un reguero de damnificados en el resto del recorrido. La línea solo estaba operativa entre Parque Goya y la parada de Romareda, en el paseo Isabel la Católica, circulando en bucle a la espera de recuperar la normalidad a lo largo del día. Un momento que aún no tiene hora prevista mientras se desarrollan las tareas de reparación.

Pero en Valdespartera les devuelve a la misma pregunta de siempre: por qué no hay una línea alternativa que funcione regularmente. Y era quizá lo más comentado en las primeras horas de la mañana, nada más producirse el corte de la línea, en las largas filas que se han formado en las paradas habilitadas del bus alternativo. Ese que desaparecerá cuando el tranvía vuelva a la normalidad.