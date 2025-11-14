Nuevo cruce de reproches entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la DPZ por los barrios rurales

El Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) han vuelto a chocar este viernes en relación al convenio de barrios rurales, con ambas instituciones reprochándose incumplimientos e inejecuciones, aunque tienden la mano para llegar a un acuerdo y continuar colaborando para impulsar estas obras. "No entendemos la posición de la DPZ sobre los barrios de la ciudad de Zaragoza", ha apuntado el consejero municipal de Participación y Régimen Interior, Alfonso Mendoza en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Comité Autonómico de Emergencias, celebrado en la DPZ, donde ha subrayado que el convenio finalizó en 2024 y que, a lo largo de este año, no han tenido más noticias al respecto.

La vicepresidenta de la institución provincial, Teresa Ladrero, ha contestado que el convenio está finalizado y que el consistorio "incumplió todas las prescripciones", aduciendo que "no ha estado a la altura" en la ejecución de las obras. "El convenio no se ha ejecutado y, cuando una administración no ejecuta, no cumple lo que establece el convenio, evidentemente no se puede pagar lo que uno no cumple", ha dejado claro Ladrero.

El consejero municipal ha señalado que, en principio, la DPZ "no tenía ningún fondo en su presupuesto", si bien introdujo una modificación presupuestaria con cuatro millones de euros para inversiones en los barrios rurales de la capital. "Cuatro millones de euros que hasta ahora suponemos que siguen en el cajón porque, desde luego, al Ayuntamiento de Zaragoza no ha llegado nada", ha asegurado.

En todo caso, ha recalcado que tienen "la mano tendida" porque es "imprescindible" que el PSOE, que gobierna en la institución provincial, "se siente a hablar con el Ayuntamiento de Zaragoza" para seguir invirtiendo en los barrios rurales. "El Ayuntamiento lo ha hecho, lo sigue haciendo con medios propios, pero es verdad que no podemos llegar a lo mismo sin la ayuda de la Diputación Provincial", ha concluido.

Ladrero (DPZ): "Todos los ayuntamientos, cuando incumplen, devuelven los dineros"

Por su parte, la vicepresidenta de la DPZ ha explicado que trasladaron al consistorio zaragozano, ya en diciembre del año pasado, su interés en prorrogar el plazo en 2025 para que, abarcando una nueva anualidad, "incumpliesen lo menos posible", a lo que no recibieron respuesta. "Seguimos hablando", ha dicho Ladrero, si bien ha insistido en que "todos los ayuntamientos, cuando incumplen, devuelven los dineros" o atienden a los requerimientos para subsanar o cumplir con las bases de los convenios. Y el Ayuntamiento de Zaragoza "ha incumplido", ha reiterado.

En este punto, ha expuesto que se debe celebrar una comisión para cerrar el convenio anterior, que concluyó el 31 de diciembre de 2024, y que el consistorio "no respondió a la ampliación de plazo" que propuso la DPZ. Por tanto, ahora "lo que hay que hacer es sentarse con la mejor disposición y colaboración", ha indicado la vicepresidenta de la DPZ, quien ha reconocido que el ayuntamiento "también está por la labor de iniciar las conversaciones para un nuevo convenio", dejando claro que el anterior "no se ha ejecutado" y que "no se puede pagar lo que uno no cumple".

La filosofía de la DPZ, ha continuado, es "equilibrar los equipamientos" entre los barrios rurales y la ciudad de Zaragoza, por lo que su intención es acordar unas nuevas bases para "seguir firmando en un formato u otro", todo ello desde "una línea de colaboración, de diálogo y de concordia".