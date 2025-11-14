"Maite", en euskera, significa querida o amada, y “anduriña”, en gallego, es golondrina. Ambas palabras dan nombre al restaurante que reabre este viernes sus puertas en la plaza San Pedro Nolasco de Zaragoza con la intención de mantener la estela del Maite original, bajo un nuevo concepto gastronómico que une Aragón con Galicia.

El jefe de sala Pepe Romeo, socio del restaurante Farniente, y el joven chef aragonés David Blas, están a los mandos de este nuevo proyecto que ve la luz en la céntrica plaza zaragozana y recoge el testigo del antiguo Maite, de la prestigiosa chef Alicia Díaz —actualmente en La Senda—, junto a Rodri Agüero.

El Maite abrió en 2019 y, en tan solo un año, logró aparecer como establecimiento recomendado en la Guía Repsol y la Guía Michelin. Ese nivel de excelencia es el que buscan ahora conservar Romeo y Blas, honrando el legado de Alicia, quien bautizó el local en homenaje a su abuela.

Guiños a Galicia y al mar

Según explica Pepe Romero, el objetivo ha sido “crear sin destruir”. “El Maite es un sitio emblemático, no podía caer en el olvido”, asegura. Por ello, el Novo Maite Anduriña mantiene el espíritu de cocina tradicional del antiguo restaurante, incorporando al mismo tiempo elementos que evocan Galicia y el mar. Un guiño a los orígenes del propio Romeo, formado en la Escuela de Hostelería de la Armada en Ferrol.

La nueva decoración, en tonos arena y azul marino, recrea el paisaje marítimo gallego que acompaña a los comensales en este viaje culinario hacia Aragón, donde los productos locales adquieren un papel protagonista.

En imágenes | Tradición aragonesa con alma gallega: el restaurante Maite renace en pleno centro de Zaragoza / Laura Trives

La experiencia y larga trayectoria de Romero —que ha pasado por restaurantes como Las Lanzas, El Cachirulo, Bodegón Azoque, Casa Pedro o El Foro— se une a la juventud y creatividad del chef aragonés David Blas, de 29 años, quien tras ver truncada su carrera futbolística por una lesión se reinventó en la cocina, primero en La Baguada y más tarde en Farniente.

“La cocina ha ganado”, bromea Romero, quien destaca que ambos forman “un tándem excelente” y comparten su obsesión por el servicio cuidado y la atención al detalle: “Queremos que el cliente viva una experiencia”.

Dos menús degustación para un viaje sensorial

La propuesta culinaria del Novo Maite Anduriña se define como tradicional y centrada en el producto, apostando por ingredientes de proximidad. “La cocina de David es tradicional pero puesta al día, sin perder de vista el sabor, que es el protagonista”, destaca Romero.

El restaurante ofrece dos menús degustación: el Menú Esencia y el Menú Anduriña, con más pases y planteado como “un viaje gastronómico”. Ambos se inician de la misma forma, con unos entrantes muy personales: un gin fizz sin alcohol y una vela de mantequilla para abrir boca.

En imágenes | Tradición aragonesa con alma gallega: el restaurante Maite renace en pleno centro de Zaragoza / Laura Trives

Entre los platos destacan elaboraciones con productos aragoneses con sello de calidad, como la panceta de Teruel IGP, la trucha pirenaica, la borraja o el aceite de oliva de Maella. Tampoco faltan propuestas más marineras como la corvina en salsa verde, merluza a la bilbaína, vieira con coliflor o ravioli de gamba roja, además de platos carnívoros como el milhojas de rabo de toro con espuma de foie o una reinterpretación del pato Pekín.

En el apartado dulce, cada menú incluye un postre propio y ambos se cierran con un petit four compuesto por un mini taco de lemon pie, sal de vainilla negra y un bombón de azahar. La experiencia se completa con una carta de vinos de 48 referencias, que se irán renovando y ampliando.

Nueva etapa

En esta nueva etapa, el Novo Maite Anduriña quiere abrirse a todo tipo de públicos desde su céntrica ubicación, apoyándose en las redes sociales —estrenan perfil en Instagram: @novomaiteandurina— y en el boca a boca. Confían en que su apuesta por la cocina tradicional en un enclave tan emblemático se convierta en garantía de éxito.

“Queremos mantener a los clientes de siempre, pero también llegar a nuevos públicos con esta propuesta de menú degustación que agiliza el servicio y convierte la cocina en una experiencia, en un viaje sensorial desde el valle del Ebro hasta el mar”, concluye Romero.

El horario de comidas del Restaurante Novo Maite Anduriña es de miércoles a domingo, de 13.00 a 17.00 horas; y el de cenas, de jueves a sábado, de 20.30 a 23.00.