El tranvía de Zaragoza vuelve a funcionar en Valdespartera después de casi 10 horas

Cerca de 10 horas ha estado del tranvía de Zaragoza con el servicio a medio gas después de que un camión de la basura se llevara por delante a primera hora de este viernes el cable de la catenaria del tranvía de Zaragoza en el barrio de Valdespartera, lo que ha provocado el corte de la línea entre la parada de Mago de Oz y Romareda. El suceso se ha registrado a las 7.15 horas, generando gran malestar entre sus vecinos, que han aprovechado la incidencia para reclamar una línea de autobús alternativa y fija. Ha sido a las 5.37 de la tarde cuando se ha restablecido el servicio.

Desde el primer momento se han habilitado varios autobuses para poder dar servicio a todas aquellas personas que a primera hora se dirigían a sus trabajos y colegios. Tal y como ha explicado la alcaldesa, Natalia Chueca, en un primer momento se ha habilitado una dotación de seis autobuses, que "han podido resolver esta situación para la entrada en los colegios principalmente y en los puestos de trabajo". Después, la flota de refuerzo ha subido a 11 autobuses, que siguen prestando servicio alternativo hasta la resolución del problema. "Es una avería muy complicada", aseguraba Chueca. Debido a las largas filas en las paradas de bus habilitadas, algunos han optado también por pedir taxis o servicios de Uber para poder llegar a su destino.

En algunos casos, ni el autobús ni el taxi ha podido ser la solución. Eso le ha ocurrido a Teresa, una vecina de Valdespartera que esperaba coger el tranvía en la parada de Los Olvidados para bajar al centro a hacer unas gestiones en la Seguridad Social. Sin embargo, pronto ha visto que con un carrito de bebé era imposible acceder a un autobús ya abarrotado de gente. "Están diciendo que un taxi tarda sobre unos 30 minutos si lo llamas ahora", comentaba.

Jaime Galindo

El incidente ha ocurrido a las 7.15 horas a la altura del cruce de la calle Cantando Bajo la Lluvia y Desayuno con Diamantes cuando, según han informado fuentes municipales, un vehículo de la contrata de recogida de residuos ha chocado "accidentalmente" con el cable de la catenaria, dañándola gravemente y obligando a detener el tranvía.