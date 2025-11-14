La Universidad de Zaragoza mantiene su intención de iniciar la reforma de Medicina en 2026

Tras la presentación ayer de los presupuestos del año 2026 de la Universidad de Zaragoza, saltó la sorpresa al descubrir que la reforma de la Facultad de Medicina no tenía ninguna partida asignada dentro de los mismos. Este retraso, tras ya haber sufrido uno en noviembre del año pasado, apuntaba hasta mínimo 2027, pero ha sido la tarde este viernes cuando la propia universidad ha aclarado que se está trabajando junto con el Gobierno de Aragón para llevar a cabo estas obras a lo largo del 2026.

El campus público ha resaltado en este anuncio que "a pesar de encontrarse en la fase de finalización del actual contrato programa y la negociación del nuevo", como bien indicó la vicerrectora de Economía, Paloma Apellániz, el pasado 13 de noviembre, van a tratar de llevar a cabo estas obras de reforma en colaboración con el gobierno autonómico.

Como informó ayer este diario, la Universidad de Zaragoza tratará de elaborar un "programa específico" para la Facultad de Medicina, similar a lo que ya se hizo con Filosofía y Letras. Esto fue algo que la propia Apellániz aclaró en respuesta a los medios de comunicación, esa voluntad de llevar el mismo procedimiento con las dos facultades, lo que permitiría a la cúpula de Rosa Bolea "ahorrar tiempo y dinero" en cuestiones de remodelación de infraestructuras.

Respecto a ello, Unizar añade que "todas las actuaciones en el ámbito de las infraestructuras están pendientes de aprobación en la próxima reunión de la Comisión Mixta Gobierno de Aragón y Universidad de Zaragoza, que se celebrará en el próximo mes de diciembre, donde se revisan y aprueban las actuaciones que se emprenderán el año siguiente".

A la espera de que se dé luz verde a estos trabajos de forma oficial, los alumnos de Medicina de la capital aragonesa van a seguir expectantes sobre si van a tener una facultad nueva o no.