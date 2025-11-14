Zaragoza invertirá 7,5 millones de euros en reparar estos cinco puentes de la ciudad

El tiempo pasa por todos y el caso de los puentes no es excepcional. La suciedad acumulada, el vandalismo o la propia obsolescencia de los materiales van haciendo mella en estas infraestructuras y provocan que su aspecto no sea el mejor con el paso de los años. Conscientes de ello, el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido inspeccionar y rehabilitar, en cuatro tandas, hasta cinco pasarelas de la capital aragonesa. En global, las obras de reparación supondrá un esfuerzo cercano a los 7,5 millones de euros que correrá a cargo del erario.

Este coste se repartirá en infraestructuras de todo tipo, desde las que van sobre las vías del ferrocarril, como es el caso del puente de Cogullada, hasta las pasarelas o algunos de los más emblemáticos de la ciudad, como son el puente de Hierro o el de Piedra, este último declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

La intervención más costosa se desarrollará en el puente de la carretera de Cogullada, sobre las vías del ferrocarril. En este caso, a diferencia del resto, ya existe un anteproyecto y una inspección reciente de Adif, por lo que no deberá llevarse a cabo una actualización. El precio de las obras, incluyendo el IVA, rondará los 4 millones de euros, que incluirán la reforma del firme en 400 metros, la instalación de una nueva tubería para el abastecimiento de agua o el cambio de las luminarias.

El siguiente lote lo conforman dos pasarelas sobre el río Ebro, la del Voluntariado y la de la desembocadura del Huerva. La rehabilitación de la primera, inaugurada en 2008 coincidiendo con la previa de la celebración de la Expo de Zaragoza, está valorada en 1,5 millones de euros. Además de la iluminación, incluye el análisis y la subsanación de distintas patologías (corrosión, cristales rotos...). Mientras, en la desembocadura del Huerva, donde concluye por cierto la renaturalización de las riberas que ahora se está llevando a cabo, se invertirán 250.000 euros. Uno de los puntos a mejorar será la accesibilidad.

Estado actual del puente de Hierro de Zaragoza, que también será reparado. / RUBÉN RUIZ

La tercera infraestructura a intervenir será la del puente de Hierro, una de las más transitadas y que peor estado presenta. El coste estimado de las reparaciones se calcula en 750.000 euros e incluyen el repintado y las roturas de algunos tramos de las barandillas. Como las anteriores, también se cambiará el alumbrado.

El puente de Piedra, un BIC

El quinto y último puente es, quizá, el más importante por su valor histórico. Declarado como Bien de Interés Cultural (BIC), lo cual provoca que las reparaciones deban tener en cuenta los consejos de Patrimonio y Arquitectura, el puente de Piedra será rehabilitado con una inversión de otros 750.000 euros. En él se han detectado un desgaste general en los pilares, grietas en la estructura, erosión y un mal estado de la vegetación.

En cuanto a los plazos, la idea del consistorio pasa por tener listo en el primer semestre de 2026 un análisis detallado y un proyecto para poder licitarlos, por lo que las obras comenzarían a finales de ese año, en función de la agilidad de los trámites burocráticos y los permisos pertinentes. Entre los estudios previos y la ejecución posterior, la inversión final rondará los 7,5 millones de euros.