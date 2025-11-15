El Arrabal pedirá mejoras en el barrio con una ruta por sus rincones históricos: del parque del Tío Jorge hasta el de Macanaz

La Asociación de Vecinos Tío Jorge de Zaragoza organiza este domingo una ruta que servirá para dar a conocer los elementos históricos del Arrabal, mientras reivindica mejoras en el barrio y rinde homenaje a la figura que da nombre a este colectivo ciudadano cuando se cumplen 217 años de su fallecimiento.

En una nota de prensa, la asociación ha informado de una actividad que persigue, una vez conseguido el monumento a los Héroes Anónimos de Los Sitios en la arboleda de Macanaz, que se continúe con el resto de las acciones pendientes en el ámbito cultural, patrimonial e histórico del Arrabal.

En concreto, solicitará la restauración de la estatua del Tío Jorge, retirada de su monumento en el parque del mismo nombre el pasado mes de mayo, para restaurarla.

También reivindicará el asfaltado o embaldosado del andador Vicente Comet Sánchez Rojas, que discurre paralelo al parque Macanaz desde el paseo de la Ribera hasta el monumento a los Héroes Anónimos, en la esquina del puente de Santiago, para dignificar el acceso al nuevo monumento.

De la misma manera, esta actividad pedirá inversiones en el parque Macanaz que, según la asociación vecinal, se encuentra deforestado y pendiente de mejoras para su dignificación.

Por último se reivindicará la revitalización del casco histórico del Arrabal, lugar de acontecimientos en Los Sitios y otros periodos, mediante la creación de viviendas en los edificios pendientes, el saneamiento de solares y dando un tratamiento adecuado a la limpieza y presencia de la zona histórica del Arrabal.

En ese sentido, desde la asociación de vecinos recuerdan que este espacio está incluido en el ámbito de actuación del Plan Integral del Casco Histórico (PICH) de Zaragoza.

Este año, además, el recorrido irá acompañado de tres cabezudos de la comparsa de Los Sitios, dos del Arrabal (el Tío Jorge y Mariano Lucas) y un cabezudo de las Fuentes, el general Palafox, que participará de una manera especial al conmemorarse el XXL aniversario de su nacimiento.

De esta forma, en el recorrido histórico y reivindicativo también colaborarán las asociaciones Mariano Lucas, Los Sitios, Voluntarios de Aragón y la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora Virgen del Pilar.

La ruta partirá a las 11.30 horas desde la sede de la asociación vecinal, en la calle Pano y Ruata, y concluirá a las 12.55 horas en la calle Ibort, donde la comitiva dejará una corona de laurel debajo de la placa de la casa del Tío Jorge.