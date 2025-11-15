Los atascos en Puerto Venecia, una constante que se acentúa los fines de semana: "Hora y media en salir del parquin"

Miles de zaragozanos y forasteros acuden en estas fechas al centro comercial de Puerto Venecia para empezar con las compras de Navidad, pasar un día en familia o disfrutar de una oferta gastronómica cada vez más completa. Este auge de visitantes ha provocado que los accesos a esta zona comercial de Zaragoza se convierta en un auténtico infierno.

Largas filas de coches a las salidas de los distintos aparcamientos, una caravana de vehículos de más de media hora que llegan a invadir la Z-40 o la avenida que llega desde Parque Venecia con un tráfico más abundante de lo normal son algunas de las imágenes más comunes con la llegada del fin de semana. En las últimas fechas, hasta se han registrado atascos de más de hora y media para abandonar el recinto comercial y de ocio.

Puerto Venecia, que destaca por ser uno de los principales centros comerciales de España, experimenta una elevada presión de tráfico en sus accesos, especialmente en las jornadas de sábado y domingo, cuando miles de visitantes se desplazan hasta sus espacios de entretenimiento, establecimientos o zona de restauración. Para más inri, desde este pasado jueves y hasta el próximo 30 de noviembre, el centro comercial se prepara para albergar una nueva edición de uno de los eventos gastronómicos más conocidos del país.

The Champions Burger vuelve a Zaragoza

La celebración de The Champions Burger va a provocar un incremento notable de las visitas a Puerto Venecia, algo que repercutirá de manera significativa en los atascos que puedan tener lugar durante el fin de semana. Este festival, que ya se celebró el pasado mes de abril en la capital aragonesa, llega esta vez bajo el lema 'Off the road'.

A diferencia de otras ediciones, los organizadores del evento han optado por cambiar de ubicación y colocar las foodtrucks en el citado centro comercial. El lugar elegido es la explanada que está ubicada junto al Leroy Merlin. 15 participantes buscarán llevar las hamburguesas a otra dimensión en una ciudad que ha demostrado de manera contrastada su predilección por este tipo de comida rápida. Nola Smoke, Madison y Barriga by Sal Gorda son los tres representantes locales que buscarán deleitar los paladares de todo aquel que se acerque a probar sus propuestas.

La organización del evento prevé una afluencia masiva durante los dos fines de semana que estará el evento en Zaragoza. La franja tarde-noche va a ser la más crítica. Este aumento puntual de visitantes hasta Puerto Venecia se suma al ya habitual durante las jornadas del sábado y el domingo.

Hora y media para salir del aparcamiento

Hasta una hora y media para salir de los aparcamientos subterráneos de Puerto Venecia. Este es el tiempo que algún conductor ha tardado en salir de algunas de las zonas de parking el pasado fin de semana en el centro comercial. La ocupación es especialmente elevada en las zonas más próximas al espacio de restauración y a donde se va a celebrar The Champions Burger estas dos semanas.

Como consecuencia, muchos conductores se ven obligados a esperar turnos para estacionar, generando pequeñas retenciones dentro de los propios viales internos del centro comercial. Además, los accesos por la Z-40 pueden presentar ralentizaciones prolongadas cuando coinciden las horas de mayor afluencia. Esta situación se repite durante las horas de cierre, cuando miles de vehículos abandonan simultáneamente el recinto.