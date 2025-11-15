Así avanzan las demandadas infraestructuras en el Barranco de la Muerte de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado esta semana dos expedientes para seguir avanzando en la mejora de las infraestructuras hidráulicas y eléctricas del entorno del Barranco de la Muerte, en el barrio de Parque Venecia del distrito de Torrero.

Así, se ha aprobado sacar a licitación la obra civil para la canalización y soterramiento de las líneas de alta y media tensión en el borde del barranco junto a los equipamientos escolares, que supondrá en esta fase una inversión de 538.720 euros y un plazo de ejecución previsto de 4 meses, según ha explicado el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano.

Urbanismo acometerá la obra civil, que podría comenzar antes de final de año y que forma parte de un convenio suscrito con Endesa para ejecutar la variante subterránea de las líneas aéreas de alta tensión existentes entre el camino del Tiro de la Bola y Parque Venecia, que atraviesan la zona verde pública del parque del Barranco de la Muerte, lo que supondrá "retirar por fin las torres de la línea eléctrica junto al CEIP María Zambrano, para las que los vecinos y la comunidad educativa pedían una solución", ha destacado Serrano.

El consejero ha explicado que con las obras del canal perimetral ya se han realizado unos trabajos previos, por lo que ahora "habrá que hacer algunas zanjas y un centro de seccionamiento, todo ello en el camino que separa los centros educativos del canal perimetral".

Después la compañía ejecutará los empalmes necesarios de las líneas para quedar soterradas, un proyecto eléctrico que ya cuenta con las aprobaciones administrativas pertinentes, ha detallado Serrano. Una vez conectadas las líneas bajo tierra, las torres y líneas aéreas actuales quedarán sin servicio y se podrán retirar.

Urbanismo y Endesa suscribieron un protocolo de colaboración para ejecutar esta variante subterránea de las líneas aéreas de alta tensión, cuyos trabajos en global supondrán 6 meses en distintas fases y costarán en total 1.366.784 euros.

El Ayuntamiento invertirá 482.081 euros para la obra civil de la variante subterránea y otros 483.453 euros para los trabajos de adecuación y de extensión de la nueva red, mientras que Endesa asumirá 401.284 euros para el resto de los trabajos.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Zaragoza aprobó esta semana la primera adenda al convenio de colaboración suscrito con el Gobierno de Aragón para impulsar la implantación de medidas de minimización del riesgo de inundación derivado del Barranco de la Muerte, lo que supondrá un ingreso para el Consistorio de 846.224 euros para desarrollar diferentes infraestructuras.

Tras las tormentas extraordinarias de julio de 2023, el equipo de gobierno de Natalia Chueca puso en marcha un plan con distintas fases para minimizar los riesgos y proteger las infraestructuras y el barrio de Parque Venecia.

"Como primer resultado estuvo la creación del canal perimetral, que ha supuesto una inversión municipal de 1.095.368 euros", ha recordado Serrano, y al que se sumará, para reducir los riesgos de inundación en la Z-30 y las zonas anexas, la construcción de los depósitos de tormentas junto al Cementerio de Torrero y dos diques aguas abajo de la Z-40, uno en el parque del Barranco de la Muerte y otro en el Barranco de Arráez.

"Estos tres proyectos avanzan en su tramitación y Ecociudad podrá lanzarlos a final de año, por lo que esperamos iniciar las obras en primavera de 2026", ha recordado Serrano.

Parte del coste del canal perimetral y el impulso y preparación de estos proyectos de la segunda fase serán sufragados mediante esta ayuda del Gobierno aragonés.

Posteriormente, tanto su ejecución como la de otros dos diques en Barranco de Arráez, tres diques en el Barranco de la Muerte, un sistema de sensorización y el encauzamiento soterrado en la Z-30 con una tubería de alta capacidad contará con el apoyo de Amazon Web Services.