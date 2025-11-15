El bar del campo del Valdefierro en Zaragoza o el triunfo de la "cabezonería": "Viene gente del barrio y de otros clubes a almorzar"

Cuando Aarón Marzo se puso por primera vez, en 2014, al frente del bar del C.D Valdefierro lo tenía claro. El potencial era tremendo y la oportunidad, casi única. Hoy, 11 años después, no es que todo vaya viento en popa -más adelante se verá que la frase hecha no es gratuita-, sino que bien se podría decir que es una de las cantinas más queridas de entre los campos de fútbol de Zaragoza. Las cifras y los hechos así lo sostienen.

Primero, los guarismos. "Preparamos una media de 400 tapas cada sábado y unas 300 el domingo", plantea Marzo, a lo que hay que sumar un amplio catálogo de raciones, platos combinados, almuerzos, menús, asados. Bueno, y todo aquello que se le antoje al cliente si no lo encuentra delante. "Si está en nuestras manos, se lo hacemos", dice el hostelero. El único freno que se ponen, por el momento, yendo a contracorriente también en esto, son las paellas: "No tenemos mucho sitio y para hacerlas tienes que tener una persona fija solo con ellas".

En el apartado de los números contantes y sonantes también entra la plantilla, que en esto algo más de una década ha pasado de 4 personas a 9; el equipamiento, con un bar de toda la vida con apenas 7 mesas a un cerramiento para 130 personas y una zona más amplia al aire libre presidida por El buque, el lugar donde la brasa manda; o la lista de comandas cada fin de semana, que pasa por despachar hasta 150 almuerzos diarios o comidas para casi 200 fieles, según traslada. Para los más despistados, seguimos hablando del bar de un campo de fútbol de barrio.

El revulsivo de 'El buque' y su brasa

La otra medida del éxito la da el camino que Marzo y su gente han ido haciendo. "Estamos consiguiendo fidelizar a la gente", expresa el gerente del establecimiento, y no solo, como es natural, a padres, madres y demás simpatizantes de los más de 400 jugadores que tiene el club, con los que forjan unos lazos estrechos. La frontera llega mucho más allá. "Con el paso de los años hemos logrado que todos los fines de semana venga también gente del barrio o de otros clubes a almorzar o echar el vermut", afirma.

Rebuscando entre las razones que explican esta fidelidad comunitaria también entre los, podríamos llamarlos, outsiders del ADN azul, una de las claves está en un fichaje estrella: el ya mencionado Buque. "Es un contenedor de un camión que tiene forma de un buque marítimo donde hacemos los platos a la brasa", explica Marzo. Su llegada fue hace tan solo dos años, pero ya se ha convertido en una estrella. "El 70% de los almuerzos que damos están relacionados con la brasa, ya sea longaniza, chorizo, panceta, papada, morcilla, ternasco...", enumera.

Tenemos que tener precios más ajustados que otro tipo de bares, pero la calidad es la misma

Un espaldarazo que acompaña a una carta y barra en constante ebullición: "Empezamos con lo que creíamos que pegaba en un campo de fútbol. Muchas tapas al principio no salían, pero fuimos cabezudos y seguimos probando cada fin de semana. Lo que ofrecemos se actualiza cada semana o cada dos semanas, por eso tenemos mucha variedad. De una semana para otra, igual la mitad de la barra es distinta", detalla Marzo.

También, para qué negarlo, puede entrar el apartado económico. "Tenemos que tener precios más ajustados que en otro tipo de bares porque tienes muchos niños del club y no puedes cobrar lo que se cobra por ahí", dice el gerente, aunque no por ello, concede, se toma a cuenta del resultado final. "La calidad es la misma que te puedes encontrar en otros lugares", zanja.

Sobrevuela todavía una duda.

Pregunta. ¿Eres futbolero?

Respuesta. No mucho. Alguna vez sí que salgo a ver algún partido, sobre todo de los pequeñines, que da gusto verlos.

Pregunta. ¿Y cómo lleva ser camarero en un club de fútbol?

Respuesta. Yo escucho a todos. Los padres te hablan del equipo de sus hijos, del rival...Yo creía que iba a aprender algo, pero está visto que no. Aunque siempre se dice eso de que todos sabemos un poco de fútbol.