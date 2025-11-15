Los estudiantes de Enfermería y Fisioterapia de la USJ podrán ahora hacer sus prácticas en centros del IASS
El Consejo de Gobierno aprobó la firma el pasado miércoles de este convenio con la universidad situada en Villanueva de Gállego
El Consejo de Gobierno celebrado este pasado miércoles ha aprobado, a iniciativa de la Consejería de Bienestar Social y Familia, la firma de un convenio de colaboración con la Universidad San Jorge (USJ) para regular la formación práctica de los estudiantes de los Grados de Enfermería y Fisioterapia en centros y recursos de la red del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
Este convenio establece las pautas para organizar el aprendizaje, el conocimiento y la formación práctica en las habilidades y conocimientos que se imparten en las dos titulaciones universitarias y que favorecen en el estudiantado la adquisición de competencias necesarias para el ejercicio profesional.
Mediante el acuerdo, se hace posible que los estudiantes hagan prácticas dentro del sistema público aragonés de servicios sociales, que atiende a personas mayores, personas con discapacidad y otros colectivos necesitados de una protección especial.
El IASS y la Universidad San Jorge firmaron el primer acuerdo para la formación de estudiantes el 16 de junio de 2010, que fue renovado por un período de 4 años el 10 de marzo de 2021 y se retoma ahora con este nuevo convenio, que no contempla contraprestación económica alguna.
Esta colaboración en la formación de profesionales sanitarios tiene como marco el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, que regula las prácticas externas de los estudiantes universitarios.
- La mayor residencia de estudiantes de Zaragoza pasa el 'ecuador' de sus obras: la clave para ir más rápido de lo previsto
- Indignación en Navarra tras la nueva inversión de BSH en Zaragoza: el Gobierno de Chivite no descarta ir a los tribunales
- Un camión tira la catenaria del tranvía de Zaragoza y obliga a cortar la línea: “Se ha escuchado un estruendo muy fuerte”
- Otro edificio histórico en desuso renace en Zaragoza: una residencia para 305 estudiantes se abrirá en 2027 en el Santa María Reina
- El Gobierno de Aragón duplica el impuesto del agua en más de 65.000 recibos: ¿Qué hacer si te han cobrado doble?
- Este es el barrio de Zaragoza en plena expansión que contará con 1.514 viviendas nuevas en 2030
- El Ayuntamiento de Zaragoza cumple con La Romareda y paga los 3,1 millones que tenía pendientes este año
- La nueva fábrica de Hitachi en Plaza comienza a tomar forma: estará lista en menos de un año