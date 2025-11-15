Los estudiantes de Enfermería y Fisioterapia de la USJ podrán ahora hacer sus prácticas en centros del IASS

El Consejo de Gobierno celebrado este pasado miércoles ha aprobado, a iniciativa de la Consejería de Bienestar Social y Familia, la firma de un convenio de colaboración con la Universidad San Jorge (USJ) para regular la formación práctica de los estudiantes de los Grados de Enfermería y Fisioterapia en centros y recursos de la red del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).

Este convenio establece las pautas para organizar el aprendizaje, el conocimiento y la formación práctica en las habilidades y conocimientos que se imparten en las dos titulaciones universitarias y que favorecen en el estudiantado la adquisición de competencias necesarias para el ejercicio profesional.

Mediante el acuerdo, se hace posible que los estudiantes hagan prácticas dentro del sistema público aragonés de servicios sociales, que atiende a personas mayores, personas con discapacidad y otros colectivos necesitados de una protección especial.

El IASS y la Universidad San Jorge firmaron el primer acuerdo para la formación de estudiantes el 16 de junio de 2010, que fue renovado por un período de 4 años el 10 de marzo de 2021 y se retoma ahora con este nuevo convenio, que no contempla contraprestación económica alguna.

Esta colaboración en la formación de profesionales sanitarios tiene como marco el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, que regula las prácticas externas de los estudiantes universitarios.