Un restaurante de Zaragoza denuncia una reserva fantasma de 30 comensales: "Es una falta de respeto"

Las reservas fantasma se han convertido en un problema cotidiano para miles de restaurantes de toda España. Con cierta frecuencia, los hosteleros se tienen que enfrentar a numerosos grupos de clientes que deciden no acudir a su cita reservada sin avisar al establecimiento. Una situación agravante en el sector y más cuando se acerca la Navidad y las cenas de empresa. Este tipo de acciones por parte de los clientes provocan pérdidas económicas, desperdicio de los alimentos y una compleja reorganización interna que muchos negocios tienen que hacer frente.

Lo que para algunos puede parecer un simple plantón, para la hostelería supone un daño directo. Un establecimiento del centro de Zaragoza ha vivido en primera persona una de estas reservas fantasmas. Se trata del restaurante La Bocca, perteneciente al Grupo Tándem y situado en el número 6 de la calle Madre de Vedruna.

Los propietarios del local han denunciado públicamente en redes sociales una situación que vuelve a encender las alarmas en el sector hostelero. "30 sillas vacías. 30 decisiones que sí duelen", comienza el post publicado en X del establecimiento que rápidamente se ha vuelto viral y que ha recibido el apoyo de otros negocios del sector.

Una reserva fantasma de 30 comensales

El Grupo Tándem ha denunciado esta situación que muchos restaurantes viven a diario. Según la publicación, el grupo no se presentó a la hora acordada con los responsables del local tras realizar una reserva. "No avisaron. No cancelaron. Solo desaparecieron. Detrás de esos huecos hay horas de trabajo, compras preparadas, personal extra contratado...", explican desde el local denunciando la situación.

Este mensaje de denuncia hace hincapié en el impacto que tienen este tipo de conductas para los hosteleros: "30 personas reales que sí querían estar aquí y no pudieron porque otros ocuparon su sitio sin intención de venir". Grupo Tándem insiste en que no se trata solo de un inconveniente empresarial sino de una falta de educación y respeto: "Esto no es "cosa del empresario". Es falta de respeto. Y es insostenible para cualquier sector".

El establecimiento cerró su denuncia con una frase dirigida irónicamente a los responsables de la reserva incumplida: "Ojalá esas 30 personas duerman bien esta noche. Nosotros seguimos trabajando por quienes sí valoran lo que hacemos". Este post, publicado en la cuenta de X del Grupo Tándem, se ha llenado de apoyo de otros hosteleros que alguna vez han vivido una reserva fantasma.

Soy Camarero, cuenta en redes sociales especializada en denunciar situaciones anómalas en la hostelería, también ha dejado su comentario en la publicación para mandar un mensaje de ánimo ante esta situación. "El respeto y la empatía de esa gente es nula. Lo siento muchísimo, no entiendo cómo pueden hacer algo así y jugar con el pan de los demás. ¡Ánimo!", lamenta una de las cuentas más populares en temas gastronómicos de X.

El mensaje difundido en X por los propietarios del local cuenta con casi 400.000 visualizaciones, dos mil likes y numerosas muestras de apoyo ante esta situación.

Finalistas de HORECA Sapiens 2025

Grupo Tándem ha sido seleccionado como finalista en la categoría de Mejor Concepto Gastronómico del Ranking TOP100 HORECA Sapiens 2025, convirtiéndose, junto a Grupo Nola, en los dos únicos representantes de Aragón entre las 10 propuestas finalistas a nivel nacional. El reconocimiento, que distingue las ideas y proyectos más transformadores de la restauración española, fue entregado el pasado 11 de noviembre en El Gran Escenario de Madrid, en una gala presidida por Pere Taberner, presidente de Hostelco y Vice-President Sales & Marketing EMEA en Welbilt, e impulsada por Barra de Ideas.

Grupo Tándem (fundado en 2013 por "Kike" Júlvez y Carlos Vallejo) ha sido distinguido por su capacidad de crear un ecosistema de seis establecimientos (La Bocca, Marengo, Nativo, Nómada, Morrofino y La Tradicional) donde cada restaurante mantiene una identidad única en gastronomía, decoración, música y experiencia, pero todos comparten un ADN común: profesionalización integral, cocina en fresco en cada local y obsesión por la experiencia completa del cliente.