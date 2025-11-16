Más ayudas para los taxistas de Zaragoza: el ayuntamiento impulsa la transición hacia una flota más verde

El Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación Provincial del Auto-Taxi han renovado el convenio anual para la renovación de flota, con el que se pretende impulsar la transición energética del sector desde los vehículos de combustión a los eléctricos y otras modalidades sostenibles.

La concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, y el presidente de la Asociación, Miguel Izaguirre, han firmado esta semana el acuerdo, que tiene un presupuesto de 200.000 euros.

Este domingo, Gaudes ha resaltado en una nota de prensa que las líneas de ayuda van desde la compra de vehículos eléctricos y sostenibles al impulso al programa de "Taxi Accesible" y a la propia adaptación de los vehículos para poder transportar a personas con movilidad reducida.

El convenio está dirigido a financiar la incorporación de vehículos eléctricos, híbridos y de gas en el trasporte de taxi y reducir el número de los propulsados por gasoil.

El Ayuntamiento de Zaragoza, en virtud de este convenio, se compromete a abonar 10.000 euros a la Asociación Provincial de Auto-taxi de Zaragoza por cada licencia que adquiera un vehículo eléctrico y 400 euros por cada licencia que adquiera un vehículo híbrido. También 400 euros por cada licencia que, habiendo comprado en años anteriores un vehículo autotaxi híbrido, transforme a lo largo de 2024 o 2025 el combustible fósil empleado por gas natural o GLP.