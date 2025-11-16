El 'otro' bar Artigas, el clásico de Zaragoza que enamoró a la princesa Leonor: "He alimentado a todo el Ejército"

“Deberían darme un diploma por haber alimentado a todo el Ejército español”. Con esa frase resume José Miguel Artigas su trayectoria de casi 40 años al frente del Bar Artigas, un clásico de Zaragoza especializado en brasas y bocadillos ubicado en el barrio de San Gregorio, junto a la Academia General Militar y el hospital Royo Villanova.

El bar favorito de los cadetes (y de la princesa Leonor)

La historia del Artigas está muy ligada al centro castrense, cuyo cadetes tienen en este bar uno de sus puntos de encuentro y reunión. Tanto es así, que hasta la princesa Leonor lo conoce bien. Según su propietario, la heredera al trono visitó el local en varias ocasiones durante su formación militar en la capital aragonesa, una de ellas acompañada por su hermana Sofía.

“Es muy simpática y muy agradable. Se llevaba muy bien con sus compañeros, que la protegían mucho. Cuando venía, nadie se enteraba”, recuerda Artigas. El propio rey Felipe VI también visitó el local en su etapa como cadete, y por sus mesas han pasado soldados procedentes de todos los rincones de España. “Soy el abastecedor de los militares”, bromea Artigas.

El establecimiento es un punto de encuentro para los cadetes de la Academia General Militar. / JAIME GALINDO / EPA

Un negocio con historia

Pero la historia del Artigas va mucho más allá de las ilustres visitas reales. El bar abrió sus puertas en 1986, cuando Artigas adquirió una antigua casa del barrio y la reformó para convertirla en un restaurante especializado en brasas y bocadillos.

El local no guarda relación con el antiguo bar Artigas de Delicias, mítico templo de las tapas en Zaragoza que cerró sus puertas en 2020 por la pandemia y jubilación de su propietario, Enrique Artigas, fallecido recientemente.

“Nos causó muchos malentendidos", recuerda José Miguel. "A veces llamaban para reservar y había que asegurarse de a qué Bar Artigas se referían”, indica entre risas.

Bocadillos, brasas y hamburguesas de un kilo

El éxito del bar Artigas de San Gregorio se basa en sus brasas y sus populares bocadillos. Entre sus clásicos destacan el de pechuga con tomate y lechuga; el de sobrasada con queso, pechuga y cebolla caramelizada; o el de bacon, queso y huevo, elaborado con su característico “bacon curado”.

José Miguel Artigas, con las brasas de su bar en San Gregorio. / JAIME GALINDO / EPA

“Uno de los platos más famosos es la hamburguesa triple, que incluye dos lonchas de jamón de york y dos de bacon, y pesa casi un kilo”, presume el hostelero sobre un manjar que cuesta solo 7 euros.

En cuanto a las brasas, hay raciones de chorizo, longaniza, morcilla, costillas y chuletón (este último, al peso). Los fines de semana se preparan paellas por encargo, acompañadas de generosas ensaladas. Los almuerzos son otro de los puntos fuertes del establecimiento, con opciones como los clásicos huevos fritos con longaniza, panceta o jamón.

Un bar de barrio para disfrutar

Aunque el Artigas no solo atrae a los cadetes de la academia. También es muy frecuentado por los trabajadores del hospital Royo Villanova y familias del barrio, que celebran allí comidas y eventos. Para ello cuenta con un amplio comedor y dos terrazas, perfectas para los días de buen tiempo.

Con 63 años y toda una vida entre brasas, José Miguel Artigas empieza a pensar en la jubilación. “Me lo planteo, pero no me gustaría tener que cerrar”, confiesa. El local sigue abierto todos los días, de 9.00 a 23.00 horas, con un equipo de cinco empleados que mantienen vivo uno de los bares más emblemáticos de Zaragoza.