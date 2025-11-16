¿Hay vida en la Z-40? Zaragoza se acera al cuarto cinturón con suelos para 25.000 viviendas en diez años

Un conocido portal inmobiliario colgó hace unos años un cartel en Madrid cuyo eslogan era Hay vida más allá de la M–30. Un modelo de crecimiento urbanístico exacerbado hacia la periferia que en el país se había registrado principalmente en la capital y Barcelona y que ha irrumpido con fuerza en Zaragoza, como demuestran los datos. Y es que, solo en la próxima década, la previsión es habilitar suelos en la ciudad con capacidad para albergar cerca de 25.000 nuevas viviendas, tanto protegidas como libres.

Volviendo al símil inicial, la burbuja inmobiliaria de principios de siglo intentó, con más oscuros que claros, que hubiese vida más allá de la Z–30. Y, ahora, el urbanismo actual busca consolidar esa nueva vida acercándola cada vez más a la Z–40. Así lo atestiguan, principalmente, los 17.000 pisos que se quieren tener edificados en 2035 en Arcosur. Aunque primero habrá que terminar de urbanizar el barrio. La última previsión, tras el impulso millonario que le darán las administraciones junto a Ibercaja y la junta de compensación, habla de 2031 para ese cometido. Por lo pronto, en los próximos dos años llegarán entre 6.000 y 8.000 vecinos, y el objetivo es alcanzar los 70.000.

Pero no todo es Arcosur en el sueño de la alcaldesa, Natalia Chueca, de llegar a los 800.000 habitantes en el próximo decenio. Otro barrio joven impulsado a principios de la década de los 2000, como Parque Venecia, tendrá un gemelo con 1.115 nuevas viviendas al otro lado del Canal Imperial, 375 de ellas VPO. Sus primeros moradores se esperan en 2028.

También han cumplido los primeros hitos administrativos grandes proyectos como el que permitirá habilitar terrenos para más de 1.500 viviendas en Miralbueno, que estarán en torno a 2030. Y en la gatera esperan, igualmente, los desarrollos previstos en el triángulo entre las avenidas Cataluña y La Jota y el río Gállego (más de 1.600 pisos) y en el Barrio del AVE, sobre todo en la trasera de Augusta, donde hay sitio para otros 2.000 hogares libres, cifra que el Gobierno de Aragón quiere aumentar a cambio de incluir un porcentaje de VPO. La densidad, por cierto, también podría elevarse en Arcosur, lo que incrementaría esos 17.000 pisos aún pendientes.

El difícil equilibrio con los precios

Esta bolsa de vivienda elevará unos precios que ya resultan desorbitados para la mayoría de los bolsillos, pese a que el sector insiste en que el incremento ha sido más moderado en Zaragoza que en otras capitales. Para evitar que se encarezcan todavía más, desde el clúster de la construcción, su presidente, Juan Carlos Bandrés, explica que el sector debe enfrentarse al reto de "industrializar" la construcción de nuevas vivienda para abaratar los costes y el precio final.

Recreación de la futura urbanización de 'Parque Venecia 2'. / SERVICIO ESPECIAL

"Al final construiremos viviendas que nadie podrá comprar", confiesa sin pasar por alto que estos nuevos desarrollos van a tener precios muy desiguales, con Arcosur como la oferta más económica. "Es la zona de la ciudad en expansión con más suelo, lo que permitirá moderar los precios de las futuras viviendas, pero hay desarrollos como Parque Venecia 2, Miralbueno o los alrededores del Príncipe Felipe donde la obra nueva va a ser muy cara", admite sin olvidarse del problema de la falta de mano obra.

"El sector afronta un problema muy importante y es que no hay relevo generacional, por lo que tenemos que encontrar soluciones para poder cumplir con los plazos", apunta Bandrés, consciente del volumen de viviendas que se proyectan en los próximos años.

El crecimiento en zonas consolidadas

A esa expansión de la capital por la Z-40 se suman los barrios ya consolidados. Es el caso, por ejemplo, de Valdefierro, donde han ido recalificándose antiguas pastillas industriales para hacer emerger urbanizaciones que le han hecho crecer tanto en metros, junto al Corredor Verde, como en vecinos (y necesidades). La próxima en la lista será la antigua Casa y Confort, donde se podrán levantar 84 viviendas. En este caso, a diferencia de los grandes desarrollos, se cumple el principio de que muchos pocos hacen un mucho. En Santa Isabel (Movera a efectos legales), serán 312 los unifamiliares que prolongarán el periférico distrito. Y en Montecanal se han rescatado unos suelos para permitir 100 nuevos chalés y un bloque de VPO.

Esta estimación, que ronda los 25.000 pisos en solo una década, es aún más grosera si se amplía al resto de la ciudad. En el entorno del Príncipe Felipe y Miraflores, junto al tercer cinturón, el barrio de San José ganará más de 1.500 viviendas. En la antigua Aceralia, en El Rabal, aparecerán en los próximos años 850 más. En Vía Hispanidad, en uno de los epicentros de la ciudad, se pretenden recalificar los polémicos suelos del skate park para cerca de medio millar. Sin olvidar las 2.000 públicas impulsadas por ayuntamiento y Ejecutivo autonómico en distintas parcelas dotacionales de la capital aragonesa, en barrios tan variopintos como Valdespartera, Rosales del Canal o el Actur, por citar tres casos. La vida llega para quedarse.