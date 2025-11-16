Oportunidad para parejas en Zaragoza: se vende piso de dos habitaciones en San José por menos de 140.000 euros

La vivienda es el tema que más preocupa a los españoles. Comprar una vivienda está más caro que nunca y el alquiler no para de subir en las grandes ciudades de España. Zaragoza no se libra de todos los problemas existentes en el mercado inmobiliario donde encontrar una vivienda nueva por debajo de los 300.000 euros es imposible a excepción de las VPO. Mismo panorama se antoja con las viviendas de segunda mano cuyo precio no para de subir incluso en los barrios más populares de la ciudad como Las Fuentes, San José o Delicias.

Los que más están sufriendo la subida constante de la vivienda son los jóvenes. Independizarse está más caro que nunca e irte a vivir solo es toda una odisea. Haciendo un tremendo esfuerzo económico, las parejas son capaces de afrontar los gastos fijos mensuales que conlleva adquirir una vivienda que van mucho más allá de la hipoteca.

Por lo tanto, hay muchos jóvenes que deciden quedarse en casa de sus padres hasta más allá de la treintena para tener ahorros suficientes con los que poder marcharse de casa. Otros más valientes se aventuran a lanzarse a compartir casa con personas de su misma índole, aunque el alquiler por habitaciones también alcanza valores extraordinarios ya que en algunos casos rondan los 500 euros.

Uno de los barrios de Zaragoza que promete ponerse de moda en los próximos años es San José. Esta zona de la ciudad es la segunda más habitada por detrás de Delicias y cuenta con todos los servicios y conexiones necesarias. Ya es conocido que el barrio va a seguir creciendo en las proximidades de la Z-30 y el Príncipe Felipe mientras se terminan algunos de los proyectos inmobiliarios pendientes en solares de Césareo Alierta.

Terrenos junto a Tenor Fleta y el Tercer Cinturón donde se levantarán 809 pisos en los próximos años. / Pablo Ibáñez

Dos habitaciones y un luminoso salón

Echando un vistazo al portal inmobiliario tucasa.com, hemos encontrado una gran oportunidad para parejas de comprar un piso de dos habitaciones por menos de 140.000 euros. La vivienda de 55 metros cuadrados se encuentra en la calle General Ricardos a pocos minutos de importantes calles como Miguel Servet, la avenida San José o el centro comercial Utrillas.

Salón del piso de dos habitaciones a la venta en San José / TUCASA.COM

La vivienda está distribuida en dos dormitorios, un baño completo y un luminoso salón con aire acondicionado por split ideal para disfrutar de la máxima comodidad durante todo el año. Además, el dormitorio principal también cuenta con aire acondicionado para poder dormir durante los calurosos meses de verano en Zaragoza. Se trata de una estancia amplia donde colocar también una mesa de escritorio.

El baño está reformado y cuenta con plato de ducha mientras que la cocina tiene todos los electrodomésticos necesarios como frigorífico, lavadora, horno y vitro para poder vivir con comodidad. El edificio fue construido en 1961, pero está en buen estado. Además, la vivienda cuenta con calefacción individual de gas natural. El piso es una primera planta con ascensor y los gastos de comunidad son muy asequibles para cualquier bolsillo: 50 euros al mes.