El restaurante de Zaragoza que ha enamorado al 'influencer' gastronómico Peldanyos: "Volvemos donde todo empezó"

Zaragoza se ha convertido en uno de los destinos fetiche para los amantes de la gastronomía. A lo largo y ancho de la ciudad, zaragozanos y visitantes pueden disfrutar de un sinfín de establecimientos que se centran en una propuesta novedosa y distinta con el objetivo de deleitar los paladares de sus clientes. En los últimos meses, Zaragoza ha recibido a numerosos creadores de contenido gastronómicos que llegan a la ciudad para probar restaurantes y luego dejar su opinión en sus perfiles de redes sociales.

Muchas personas siguen a este tipo de personas pare elegir local a la hora de comer cuando se disponen a hacer turismo por España. Uno de los creadores de contenido más conocidos de nuestro país es Sergio Bolaños, conocido como Peldanyos en sus redes sociales. Este influencer gastronómico, que cuenta con casi un millón de seguidores en Instagram y 3.7 en TikTok, ha visitado Zaragoza para promocionar su calendario de Adviento.

Visita a uno de los locales más conocidos de El Tubo

En su visita fugaz a la ciudad de Zaragoza, Peldanyos no ha dudado en acudir a uno de los restaurantes de El Tubo más conocidos y frecuentados. El creador de contenido, en un vídeo donde presenta su calendario de Adviento, ha acudido al establecimiento Meli Melo de la capital aragonesa.

Una focaccia dulce con champiñones y panceta, un canelón de rabo de todo, un croquetón de boletus y foie y otra de jamón han sido las tapas que han dejado sorprendido al influencer en su visita a Zaragoza. De postre, Peldanyos ha probado un bombón de trenza de Almudévar en honor a Aragón que forma parte de su calendario de Adviento.

Un calendario de Adviento con un guiño a Aragón

Bolaños está recorriendo todas las Comunidades Autónomas de España que forman parte del calendario de Adviento que ha puesto a la venta. En vez de contar con las típicas chocolatinas, el creador de contenido ha diseñado un calendario donde le hace un guiño a cada una de las comunidades del territorio español. Bombones con sabores fuera de lo normal como rebujito, horchata, paparajote murciano o ponche segoviano son algunos de los sabores que se pueden degustar.

En su viaje por toda España, el influencer desvela cada bombón correspondiente a una comunidad autónoma. El calendario de Adviento imita la puerta de un frigorífico, donde cada imán corresponde a una comunidad. Además, cada uno de los imanes hace referencia a algún elemento característico de cada creación regional: en el caso de Aragón, la imagen elegida por el influencer es el Ecce Homo de Borja.

"Es una pena no haber subido el vídeo probando este postre tan típico de Aragón. Por suerte, he probado en varias ocasiones la trenza de Almudévar y no es un postre que deba hacer check en mi lista. Mojadita en leche es una delicia. El bombón para representar a Aragón tiene sabor a trenza de Almudévar", comenta el creador de contenido a los pies del Ayuntamiento de Zaragoza.