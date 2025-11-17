El barrio de Zaragoza que gana viviendas a un lado de la acera y las 'pierde' en la de enfrente

Las necesidades vecinales van muchas veces más allá de la terminología legal a la que asocian sus casas. En ocasiones, incluso puede ser un obstáculo para algunas reivindicaciones, porque a la hora de demandar servicios públicos siempre pesa el número de pobladores del distrito que los reclama. En ese sentido, esta pasada semana han trascendido dos noticias, ambas avanzadas por este diario, que tienen mucho que ver con esta cuestión. Se trata de la ampliación de la principal fábrica de BSH en Zaragoza en una hectárea, por un lado, y de la habilitación de suelos para construir 312 chalés al noreste de la ciudad, cuya construcción empezará el mes que viene por cerca de 6 millones de euros, por otro.

Curiosamente, ambos desarrollos urbanísticos están separados por menos de 200 metros. Y, de vuelta a los términos legales de su ubicación, ambos dependen de dos distritos distintos. A un lado de la avenida Santa Isabel, BSH está circunscrito al barrio homónimo. Pero, al otro lado, los 312 nuevos chalés pertenecerán a Movera. Para más inri, la planta de BSH, la antigua Balay, siempre ha sido asignada a Montañana, una cuestión que viene de cuando se instaló en la zona, en 1957. Las dinámicas urbanas de ese momento situaron la industria, al menos a nivel popular, en Montañana.

Y ahí sigue, aunque a efectos legales sea Santa Isabel y haya vivido décadas de cambios junto al cuarto cinturón de la capital aragonesa, la Z–40, hacia el que se han ido expandiendo los límites de la ciudad en los últimos tiempos. Un crecimiento que promete seguir en la próxima década con la habilitación de suelos para unas 25.000 viviendas hacia la Z–40. Entre ellas se incluirán las 312 que, junto al Río Gallego, verán la planta de BSH desde el barrio rural de Movera, aunque a efectos prácticos serán vecinos y compartirán necesidades.

Una de ellas, los aparcamientos. Conviene recordar que la fábrica, especializada en la producción de hornos y placas de inducción, emplea a más de 1.300 personas. De hecho, cuando se ejecute su ampliación, la previsión es ganar en torno a una cuarentena de aparcamientos en la vía pública y terminar de urbanizar las dos calles colindantes, el camino de Jarandín y la avenida de la Industria.

De residencial a productivo

Con todo, para llegar a ese punto deberán recalificarse las dos pastillas que BSH ha adquirido recientemente a propietarios privados. Una coyuntura que producirá, casualmente, una dinámica inversa a la que se vive en el resto de la ciudad. Y es que, mientras al otro lado de la avenida Santa Isabel se ganará espacio para 312 unifamiliares, la expansión de la antigua Balay supondrá todo lo contrario, ya que las parcelas son residenciales (para unas 100 viviendas libres) y pasarán a ser de uso productivo.

Jaime Galindo

Algo del todo excepcional, cuando precisamente en Zaragoza abundan el cierre de históricas industrias que, con el paso de los años, acaban convirtiéndose en urbanizaciones. Valdefierro es un buen ejemplo de ello. En cualquier caso, pese a lo excepcional no es algo exclusivo de BSH ni de esta época. Las grandes expansiones de la capital aragonesa han ido generando entornos residenciales que rodean antiguas fábricas que siguen en funcionamiento.

Pasa también en la margen izquierda del Ebro, aunque en condiciones muy distintas. Por ejemplo, en Tereos, ubicada en el Arrabal. Dos casos paradigmáticos del crecimiento de Zaragoza, al que ahora se le va a dar un nuevo impulso hacia ese cuarto cinturón y que seguirá transformando sus barrios periféricos, estén delimitados en un sitio o en otro.