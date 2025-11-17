El centro de FP de Los Enlaces lleva a Aragón a otro nivel de excelencia: "Nos da otra proyección para ir más allá"

La red estatal de centros de excelencia de Formación Profesional (CEx) hizo un último fichaje en tierras aragonesas a principios de mes con el Centro de Formación Profesional de Los Enlaces, ubicado en el barrio zaragozano de Las Delicias.

La adhesión a este programa durante esta convocatoria del año 2025 subvencionará a este centro especializado en el sector audiovisual con más de 620.000 euros.

Su directora, María Pilar Mejino, no puede estar más satisfecha con esta inclusión de su instituto en este programa, el cual lo hizo con la puntuación más alta de todas las propuestas (176,75 sobre 180) y asegura que les va a servir para dar un paso al frente. «Supone un orgullo, además, nos va a permitir dar un salto más de calidad y tener otra proyección para ir más allá», explica a este diario, ya sea en cuestión de materiales, mejoras internas u otros proyectos en desarrollo. Menciona una «primera fase» que ayudará a impulsar los ciclos y formaciones de su sector estrella, el multimedia. Las diferentes especialidades pertenecientes a esta faceta que ofrece este instituto son cinco, desde la producción y la realización audiovisual, pasando por la iluminación y el trato de la imagen, hasta las animaciones 3D o los DJ.

Entrada principal al CPIFP Los Enlaces, en Zaragoza / El Periódico

Aunque no se quedan ahí ni mucho menos, en el Centro Público Integrado a la Formación Profesional (CPIFP) Los Enlaces (acreditado como centro de formación de calidad en el año 2007, pero en funcionamiento desde 1985) también hay más variedad de grados formativos para sus 2.000 alumnos, como por ejemplo en las áreas relacionadas al comercio y al márquetin o a la informática y a las comunicaciones. Este reconocimiento “honra” a todas las décadas que lleva funcionando el centro, ofertando una empleabilidad «muy positiva».

Con esta incorporación, Aragón se eleva hasta la segunda posición en la clasificación de las comunidades autónomas con más institutos de estas características en toda España con seis, tan solo está por delante el País Vasco con siete. Cataluña comparte podio con la comunidad aragonesa y Madrid se queda por detrás en el ranquin con cinco, así lo aseguran fuentes del departamento de Educación del Ejecutivo autonómico a este medio.

El director general de Planificación, Centros y Formación Profesional del Gobierno de Aragón, Luis Mallada, identifica estos últimos años como uno de los mejores para la comunidad y apunta a que aunque «juguemos en ligas diferentes» a Cataluña o el País Vasco (referentes actuales en la FP de excelencia) es «proporcionalmente la más grande». «Por número de habitantes, alumnos y centros de este estilo, Aragón es la número 1 a nivel nacional, ahora mismo estamos viviendo el momento más inspirador de las FP en nuestro territorio», especifica.

Esta situación «tan potente» en la que está implicada la formación profesional aragonesa incita a pensar que es un modelo educativo que se puede estar imponiendo al resto, algo que Mallada ni confirma ni desmiente. «Odio esta comparación, pero solamente voy a decir que los números hablan por sí solos. Las FP están batiendo todos los récords, seguiremos trabajando para crecer como referentes en esto», subraya el director general de esta área de Educación.