Cuenta atrás para el derribo del centro comercial Plaza Imperial de Zaragoza: comenzará a principios de 2026

El centro comercial Plaza Imperial acaba de cumplir un hito clave para continuar con sus planes de futuro, que pasan por demoler el actual complejo y levantar uno nuevo, Plaza Park Zaragoza, que contará con una inversión de 56 millones de euros y prevé generar más de 1.200 empleos. Para ello, primero deberán derribarse buena parte de las infraestructuras actuales, algo que ya se hizo anteriormente con el hipermercado donde ahora se ubica Costco, que abrió sus puertas hace más de un año.

En ese sentido, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este lunes a primera hora el expediente que concede la licencia de demolición parcial, con el voto favorable del PP y la abstención de PSOE, Vox y ZeC, y que afectará a dos zonas. Por un lado, a la antigua galería comercial, en desuso y abandonada desde 2022, donde se ubican varios locales y oficinas. Por otro, el derribo afectará solo en parte a la zona donde se ubican los cines, que seguirán en pie, al igual que la envolvente. El resto sí será eliminado.

La intención de Inversiones Carney, propietaria de los suelos y las instalaciones, es adjudicar la demolición en los próximos meses y comenzar de forma inminente, a principios de 2026, con los trabajos de derribo, que se harán con medios que no incluirán explosivos ni voladuras. La licencia, que se ha demorado más de lo previsto, abrirá así paso a la futura reconstrucción del Plaza Park, situación que ha permitido esquivar el apocalipsis retail, término acuñado en Estados Unidos que hace referencia al cierre masivo de centros comerciales por el auge de la compra online y que, en el caso del polígono de la capital aragonesa, derivará en un resurgir.

La inversión para ese futuro complejo rondará los 56 millones de euros y estará listo a finales de 2026 o, más probablemente debido a ese retraso antes mencionado, para principios de 2027. El proyecto abarca un parque comercial de usos mixtos al aire libre, con una superficie de 40.000 metros cuadrados (habrá espacios que irán de los 400 a los 4.000 metros cuadrados) que atraigan al comercio minorista. Del montante, 30 millones serán de aportación directa y los 26 restantes los pondrán los operadores. Entre la construcción y el funcionamiento del propio centro, la idea es crear 1.250 empleos.

Plaza Park contará también con un hotel de 1.500 metros cuadrados y un auditorio exterior para eventos en el aparcamiento, que también ampliará su superficie. Los accesos, en ese sentido, se mejorarán con carriles bici y un acceso directo desde la A-2. Asimismo, se dejará la puerta abierta al tranvía. De hecho, el nuevo acceso al polígono por Turiaso, desde Arcosur, ya deja espacio para una futura ampliación de la línea 1 que sigue en el aire por los problemas jurídicos que presenta, aunque la expansión del emergente barrio zaragozano empuja a ella.