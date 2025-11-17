El derribo de Plaza Imperial se llevará por delante su icónico y controvertido monorraíl
La infraestructura, única en los centros comerciales del país, se demolerá junto a casi todo el complejo
Gran parte de las hectáreas que ocupa hoy el centro comercial Plaza Imperial, en Zaragoza, estarán vacías dentro de unos meses tras el derribo de sus galerías comerciales. Tan solo sobrevivirá el área donde se ubican los cines, cerrados desde 2021, y el área de restauración. Y ese proceso de demolición, fotografía de un fracaso, se llevará por delante uno de los elementos más icónicos del complejo: su icónico y controvertido monorraíl.
Esta infraestructura, que recuerda a la que tuvo Sevilla en la Expo del 92, conectaba las dos zonas de Plaza Imperial y llevaba a más de 700 pasajeros por hora de la zona de ocio al parque de medianas, circulando a seis metros de altura sin conductor. Se inauguró en 2008, siendo único entre los centros comerciales del país, y tuvo un coste de unos 6 millones de euros. En cambio, el cierre paulatino y por goteo de los negocios que había ahí, especialmente tras la apertura de Puerto Venecia, que se llevó varios inquilinos, lo dejó abandonado a su suerte.
Y ahora, cuando ni siquiera han pasado dos décadas de aquello, su estructura desaparecerá para siempre, en unos trabajos que comenzarán a principios de 2026. No está en los planes de la promotora, Inversiones Carney, incluirlo dentro del futuro Plaza Park Zaragoza, el complejo comercial al aire libre que sustituirá al no tan viejo Plaza Imperial. La demolición del monorraíl reflejará, por tanto, el fracaso de un macroproyecto que nunca llegó a funcionar del todo.
Aunque el modelo, salvando las distancias, sí estará presente en los próximos años en la capital aragonesa. Concretamente, en una de las nuevas áreas del Parque de Atracciones de Zaragoza, que contempla un monorraíl para trasladar a los visitantes.
