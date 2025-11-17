Crisis total en el PSOE Zaragoza: dimiten cuatro de las cinco vocales del Rabal tras el cese de Horacio Royo

Pasan los días y el lío en torno al grupo municipal del PSOE en Zaragoza sigue al alza. Así, a consecuencia del cese de Horacio Royo como presidente de la junta del distrito del Rabal, cargo que ahora ocupará Lola Ranera, han dimitido cuatro de las cinco vocales que el PSOE tenía en el barrio, donde tienen mayoría.

Una situación que agrava aún más la polémica tras, a finales de la pasada semana, comunicar el grupo socialista una serie de cambios. El principal, la relegación de Royo al frente de Urbanismo, una de las áreas con más peso del ayuntamiento y donde el socialista llevaba una década, primero como asesor y luego como portavoz.

Un desencuentro que se hizo público tres semanas antes en el mismo barrio, en el Rabal. En ese caso, a nivel orgánico, cuando se produjeron las únicas primarias en una agrupación local en el PSOE Zaragoza. En ellas, ganó la secretaria general Eduardo Cariñena, asesor municipal del grupo de Lola Ranera y número dos hasta entonces de Royo, que perdió por tanto el liderazgo del partido en la zona.