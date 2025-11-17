Importante inversión para reparar las grietas y modernizar las pistas del aeropuerto de Zaragoza

El gestor del aeropuerto de Zaragoza, el operador público Aena, invertirá 4 millones de euros en la reparación de las grietas que han aparecido en la plataforma destinada al estacionamiento de los aviones, que cuenta con 76 losas de hormigón seriamente deterioradas y que ahora tienen que ser sustituidas. El proyecto, ya adjudicado, incluye la construcción de un nuevo aparcamiento para vehículos eléctricos de handling, esto es, el servicio de asistencia en tierra a aeronaves, que deberán contar con cargadores eléctricos.

La licitación de este plan ascendió hasta los 4,4 millones de euros y finalmente se ha adjudicado por 3,9. Ahora, la empresa ganadora, tiene 12 meses para ejecutar unos trabajos de reparación que deberán adaptarse a la operatividad del aeropuerto, que el pasado mes de octubre registró un récord histórico en el de volumen de mercancías transportadas, superando por casi 3.000 toneladas de diferencia a la pista catalana de El Prat.

Según los pliegos, y a la espera de conocer la fecha de inicio de obras, se van a adecuar los pavimentos de la plataforma de estacionamiento de aeronaves y el tramo que se encuentra entre la plataforma y el frontal de los edificios terminales.

Tal y como aparece en el expediente, urge mejorar el estado de la plataforma debido a los "diferentes deterioros destacados" que llevan a realizar acciones de reparación, reposición de sellados de juntas y demolición de losas concretas en plataformas que están agrietadas y fracturadas. Las obras incluirán las losas de los estands y las del vial de los servicios adyacentes

También se aprovecharan los trabajos para ejecutar la renovación del pavimento entre el frontal de edificios y las losas de plataforma. Según se especificaba en la licitación, debido al avanzado estado de deterioro del firme y a la cantidad de tráfico que soporta, que ha optado por demoler todo el pavimento existente y colocar nuevas losas. Con los trabajos se prevé aumentar la resistencia y la durabilidad de la red de drenaje.

Por último, este proyecto, adjudicado por 3,9 millones, incluye la ejecución de un aparcamiento para la carga de los vehículos handling eléctricos. El parquin se emplazará en la zona localizada al final de la plataforma comercial, frente a la de aviación menor, un sector que actualmente está sin pavimentar.