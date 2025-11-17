Más de un millar de edificios en Zaragoza tienen tejados con amianto

Más de un millar de tejados con amianto y hasta 8 millones de metros cuadrados que podrían ser utilizados para instalar placas solares en Zaragoza. Estas son dos de las principales conclusiones del estudio realizado por Y Tú, una empresa con sede en Aragón de energía solar B2B que quiere llenar de paneles los tejados de los zaragozanos impulsando la transición energética.

Esta compañía ha puesto los ojos en la comunidad aragonesa por tres motivos: porque tiene sol, porque geográficamente está muy bien ubicada y porque va a ser una gran consumidora de energía al calor de los centros de datos. Así lo resume el director de Operaciones de la compañía, Nacho Ley, que destaca el desarrollo logístico y tecnológico en el que se encuentra inmersa la comunidad, con inversiones milmillonarias dependiendo de la energía verde.

Según el mismo estudio, se estima que hay entre 50 y 60 millones de metros cuadrados susceptibles de tener placas solares en la provincia de Zaragoza, donde se concentran estas inversiones. Principalmente en el anillo más próximo a la capital, donde hay 8 millones de metros cuadrados repartidos por la ciudad que cumplen con las condiciones necesarias para instalar en sus tejados placas solares y producir así energía limpia.

Plan municipal de uso

El uso de las cubiertas para generar energía limpia no es nuevo y en la capital aragonesa el ayuntamiento tiene en marcha un plan que permitiría ahorrar al año hasta 160.000 euros y que consiste en instalar placas fotovoltaicas en 18 cubiertas de pabellones y edificios municipales.

No es el primer proyecto verde que impulsa el consistorio. Ya lo hizo en el Actur, el primer barrio solar de la ciudad. Un proyecto pionero que se puso en marcha en el año 2023 -ya se implementó con mucho retraso- y que iba a extenderse a otros barrios, algo que no ha sucedido. Otro de los programas dirigidos a producir energía verde se concentra en el cementerio de Torrero, donde se va a construir la primera gran planta solar de la ciudad, instalando placas en los tejados de varias manzanas de nichos. Esta empresa quiere hacer lo mismo, pero rentabilizando el negocio y aprovechando las cubiertas de los edificios y las empresas de los polígonos interesadas que busquen abaratar su factura de la luz.

Unos tejados que presentan un problema: la presencia de amianto. El parque inmobiliario de España «es uno de los más antiguos de España» y que las ciudades experimentaron un crecimiento significativo entre los años 60 y 80, cuando se construía con materiales tóxicos como el amianto, por lo que las uralitas están presentes en muchos edificios aragoneses.

El estudio no solo se centra en Aragón y, a nivel nacional, hay más de 2.500 millones de metros cuadrados de tejados útiles para autoconsumo solar, lo que equivale a 350.000 campos de fútbol. De este total, hasta 1.570 millones de metros cuadrados corresponden a edificios residenciales, mientras que 900 son industriales. Una superficie que en un hipotético escenario más que ideal podría utilizarse para instalar placas solares.

Eso sí, para poder acometer esta transición se precisa de una importante inversión, que conllevaría una amortización a largo plazo. n