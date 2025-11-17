Una moto Vespa, una PS5 o una televisión de 65 pulgadas: la gran cesta de Navidad de un club de fútbol de Zaragoza

Durante muchos años la mayor cesta de España de Navidad era la organizada por el Restaurante Mariano de Calamocha, que llegó a estar valorada en más de medio millón de euros.

Y aunque esta cesta no es igual (porque la de Calamocha era inigualable), la que organiza un club de fútbol de Zaragoza es también muy, muy jugosa y merece la pena.

La gran cesta de Navidad del Atlético Escalerillas, el que para muchos tiene el mejor bar de un campo de fútbol de la ciudad, tiene una Vespa de 49cc (azul Escalerillas, por supuesto), una televisión de 65 pulgadas, una PlayStation 5, un jamón de cebo ibérico, merchandising del club, cuatro décimos de lotería de Navidad, vino, sidra, cava, ron, brandy, vermouth, cava, embutidos ibéricos... La cesta se sortea el 22 de diciembre, coincidiendo con el sorteo extraordinario de Navidad, y al contar con cuatro décimos (repartidos entre dos números), la suerte puede ser incluso mayor.

Está valorada en más de 3.000 euros y cada papeleta, que se puede comprar en el bar del Atlético Escalerillas, cuesta 5 euros.

Además tiene un componente social, ya que los beneficios de la cesta no se los quedan los organizadores, sino que se reinvierten los equipos del club. Javier Nalda, gerente del bar; junto a su mujer y el resto del equipo del establecimiento, organizarán meriendas para los diferentes equipos de cara a hacer piña y unir lazos.