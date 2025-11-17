Los obras llegan a la Ronda Norte de Zaragoza: duración de las afecciones y alternativas de paso

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha comenzado las obras de rehabilitación en la Ronda Norte de Zaragoza, concretamente entre los kilómetros 322 y 323 de la A-2. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 23 millones de euros.

Los trabajos se enmarcan en un proyecto de rehabilitación superficial del firme que engloba la renovación de las zonas deterioradas de los enlaces de la autovía desde Calatayud hasta Alfajarín y que se completará a lo largo de 2026. De todo ello ya se han ejecutado 43 kilómetros en el tronco de la autovía entre los meses de abril y julio de 2025 y ahora continúan con la rehabilitación del firme en enlaces situados en la Ronda Norte de Zaragoza.

El objetivo principal de la actuación es mejorar las características superficiales del firme dotándolo de una mejor regularidad y resistencia al rozamiento. Con esta actuación se pretende prolongar la vida útil del firme de la carretera y proporcionar las condiciones para una mayor seguridad vial.

Para la ejecución de dichos trabajos, que comienzan este lunes 17 de noviembre, será necesario afectar al tráfico realizando cortes parciales, por lo que se ofrecerán itinerarios alternativos utilizando los enlaces más próximos. Los trabajos se realizarán de 9:00 a 21:00 horas de manera que no se afecte en la hora punta de primera hora de la mañana por ser la de mayor afluencia de tráfico.

Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, las actuaciones se han programado en varias fases de manera que se puedan ir habilitando las entradas y salidas de la autovía no afectadas por los trabajos "minimizando, en la medida de lo posible", las alteraciones de tráfico.

Afecciones

Fase 1. Desde el lunes 17 de noviembre a las 9:00 hasta el martes 18 a las 21:00. Se cerrará el ramal de salida desde vía colectora calzada decreciente hacia N-330 sentido Zaragoza.

Se cerrará el ramal de salida desde vía colectora calzada decreciente hacia N-330 sentido Zaragoza. Fase 2. Martes 18 de noviembre (de 9:00 a 21:00). Se mantiene el cierre del ramal de salida desde vía colectora calzada decreciente hacia N-330 sentido Zaragoza establecido en la fase anterior. Cierre del ramal de salida desde vía colectora calzada creciente hacia N-330 sentido Zaragoza (EL PILAR/AVDA. PIRINEOS),

Se mantiene el cierre del ramal de salida desde vía colectora calzada decreciente hacia N-330 sentido Zaragoza establecido en la fase anterior. Cierre del ramal de salida desde vía colectora calzada creciente hacia N-330 sentido Zaragoza (EL PILAR/AVDA. PIRINEOS), Fase 3. Miércoles 19 de noviembre (de 9:00 a 21:00) y jueves 20 de noviembre (de 9:00 a 21:00). Cierre del ramal de entrada a la vía colectora calzada creciente y calzada decreciente desde N-330 / avenida Pirineos. Entre las 21:00 del miércoles y las 9:00 del jueves se abrirán los ramales de entrada a las vías colectoras en ambos sentidos para facilitar la afluencia de tráfico en la hora punta de la mañana.

Rutas alternativas

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dichas afectaciones se habilitarán los siguientes itinerarios alternativos debidamente señalizados: