Un popular bar de hamburguesas y bocadillos gigantes inicia nueva etapa en el barrio más joven de Zaragoza

La gastronomía zaragozana goza de buena salud, con bares de toda la vida que se mantienen gracias a su calidad y la fidelidad de su clientela, y nuevas propuestas que se abren paso en todos los rincones de la ciudad. Más allá de las zonas más emblemáticas del centro —como El Tubo—, los barrios de Zaragoza también conservan auténticos tesoros de la cocina tradicional donde es posible tapear y disfrutar de raciones y platos caseros a buen precio.

Estos bares no solo alimentan a los vecinos con sus recetas, sino que también animan la vida social de los barrios. De hecho, en los distritos de nueva creación, los primeros negocios que suelen abrir sus puertas son precisamente bares y restaurantes, reflejo de la importancia de la hostelería en el estilo de vida de nuestras ciudades.

Un bar clásico que evoluciona

A medida que la capital aragonesa crece y se transforma, también lo hacen sus bares más emblemáticos. Es el caso de La Tasquilla, un popular establecimiento del barrio de Valdefierro, conocido por su cocina casera y por sus populares hamburguesas gigantes y bocadillos XXL. Durante años, su local de la calle Federico Ozanam fue un referente para los vecinos, que ahora deberán desplazarse un poco más para seguir disfrutando de su propuesta gastronómica.

Fecha y detalles de la reapertura

Tal y como han anunciado a través de sus redes sociales, La Tasquilla reabre este martes, 18 de noviembre, a las 17.00 horas en su nuevo local ubicado en calle Ibón de Plan, 26, en el barrio de Miralbueno. Desde allí, el establecimiento pretende continuar atendiendo a su clientela habitual y conquistar a los nuevos vecinos de esta zona de Zaragoza, que ha crecido exponencialmente en los últimos años.

“¡Empieza una nueva historia y queremos hacerlo con vosotros! Ven a brindar, a tapear y a celebrar el comienzo de una nueva aventura llena de sabor, risas, música y buen rollo. ¡Porque la primera ronda sabe mejor en familia!”, han anunciado en sus redes sociales, donde también aseguran que afrontan esta reapertura con “muchas ganas de llenar La Tasquilla de sonrisas y brindis”.