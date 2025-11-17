Así resiste Plaza Imperial: locales abiertos que van del 'fast food' a un bazar

Comienza la cuenta atrás para el futuro de centro comercial Plaza Imperial, cuyo complejo será demolido para levantar uno nuevo, Plaza Park Zaragoza, que contará con una inversión de 56 millones de euros y prevé generar más de 1.200 empleos. La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este lunes el expediente que concede la licencia de demolición parcial -con el voto favorable del PP y la abstención de PSOE, Vox y ZeC-, que afectará a dos zonas. Los trabajos de demolición comenzarán a principios de 2026.

La demolición no afectará a la famosa de medianas, que mantiene una gran variedad de comercios y servicios operativos de lo más variado. Sin duda, el rey de esta zona es Costco, el makro americano que generó tanto revuelvo durante los primeros meses de apertura, hace ya más de un año, y que volvió a darle vida a esta zona comercial de la capital aragonesa.

En la zona de medianas se encuentra actualmente abiertas las pistas de pádel Plaza Indorro, la bolera más grande de España,Ozone Bowling, la Armería Shooting Range Zaragoza. Además del ocio, son varios los negocios gastronómicos disponibles para saciar el hambre de todos aquellos que se acercan hasta lo que queda de este complejo. La comida rápida destaca sobre el resto con KFC, Popeyes y el Burguer king abiertos. También hay tiendas abiertas, como el gran bazar Decor Home.

Plaza tiene futuro y y hay nuevos fichajes para la zona comercial, como Bricodepot y La Tagliatella cuyos locales ya están en fase de obras y abrirán en el primer semestre de 2026. El nuevo complejo, Plaza Park Zaragoza, que supondrá una inversión global de 56 millones de euros, abrirá sus puertas 2027, consolidando su papel como motor económico y social para la ciudad y su entorno metropolitano.

La comercialización del nuevo parque, liderada por ERV Link, se encuentra en una fase muy avanzada. Con acuerdos ya cerrados y un alto interés por parte de marcas nacionales e internacionales, la oferta de Plaza Park Zaragoza estará compuesta por un mix comercial y de ocio de primer nivel, adaptado a las nuevas tendencias de consumo y con locales de entre 400 m² y 4.000 m².

La inversión para ese futuro complejo rondará los 56 millones de euros. El proyecto abarca un parque comercial de usos mixtos al aire libre, con una superficie de 40.000 metros cuadrados (habrá espacios que irán de los 400 a los 4.000 metros cuadrados) que atraigan al comercio minorista. Del montante, 30 millones serán de aportación directa y los 26 restantes los pondrán los operadores. Entre la construcción y el funcionamiento del propio centro, la idea es crear 1.250 empleos.