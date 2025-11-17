Así será la inversión que busca rejuvenecer la pasarela del Voluntariado

La pasarela del Voluntariado de Zaragoza está asociada a la celebración en 2008 de la Expo Internacional. Diseñada por el ingeniero Javier Manterola, su perfil afilado sobre el Ebro une los barrios de La Almozara y el Actur, sirviendo como puerta de entrada al meandro de Ranillas. Conocida como el pincho por muchos vecinos, desde sus orígenes ha tenido problemas con sus materiales y por el desgaste debido al vandalismo. Por esta razón, dentro del plan especial del Ayuntamiento de Zaragoza para rehabilitar diferentes puentes de la capital, este enclave tiene prevista una intervención que ronda los 250.000 euros con la que se intentará que vuelva a su estado original.

"Los puentes y este tipo de estructuras similares, que son 131 repartidas por toda la ciudad, se revisan de forma constante, pero ahora queremos realizar un programa especial con el objeto de mejorar y realzar su estado y obtener la redacción de un proyecto de intervención integral especializado para cada uno", ha indicado este lunes el concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano. Para ello, el servicio de conservación de infraestructuras va a lanzar un contrato para la redacción de proyectos por valor de 199.831 euros que estarán listos en cuatro meses.

El plan completo en la ciudad se divide en cuatro lotes, el segundo de los cuales contempla las mejores de la pasarela del Voluntariado y también la que se encuentra en la desembocadura del río Huerva en el Ebro. Según se detalla, en los pliegos, en la infraestructura de Manterola se requiere una "inspección especial" que detalle todos los focos de corrosión que afectan al tablero y las barandillas. También se analizará la rotura de cristales de los parapetos laterales. El presupuesto de la primera fase es de 56.325 euros.

La pasarela tiene 188 metros de longitud y se sostiene gracias a los 46 tirantes que salen desde el mástil central. Según ha detallado el responsable municipal, en los próximos cuatro meses se analizará igualmente "la pérdida de espesor del pavimento", se inspeccionarán los tirantes y los aparatos de apoyo, así como el amortiguador central.

Las pintadas y el aspecto descuidado de la pasarela por culpa del paso del tiempo tratarán de remediarse de una forma más o menos permanente. Por este motivo en las próximas semanas se inspeccionará con detalle el estado de cristales de los parapetos laterales que buscan evitar la fuerza del cierzo y se buscará otra solución "menos vandalizable" ante este problema. Igualmente se hará una evaluación de los accesos para garantizar una mejora de la accesibilidad. La primera previsión del coste de estas intervenciones ronda los 250.000 euros.

Asociado al contrato de la pasarela del Voluntariado, se elaborará igualmente un informe técnico para el puente peatonal de la desembocadura del río Huerva en la ribera del Ebro. En este caso se propondrán actuaciones que mejoren el pavimento de madera y en el caso de que fuera necesario se buscará una solución alternativa con otros materiales.

El Ayuntamiento de Zaragoza quiere tener listo en el primer semestre de 2026 estos análisis detallados de los diferentes puentes para poder licitarlos lo antes posible. De este modo, las obras comenzarían a finales de ese año, en función de la agilidad de los trámites burocráticos y los permisos pertinentes. Entre los estudios previos y la ejecución posterior, la inversión final en todos los puentes de la ciudad rondará los 7,5 millones de euros.