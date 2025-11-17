Zaragoza es la primera ciudad en monetizar su ahorro energético: "Es un proyecto redondo"

El ahorro energético en Zaragoza se va a convertir en ingresos contantes y sonantes para las arcas municipales tras haber adjudicado el procedimiento para subastar sus ahorros. De esta forma la capital aragonesa se convierte en la primera gran ciudad española que logra "monetizar" las actuaciones de eficiencia emprendidas en los últimos años.

La concejalía de Hacienda ha cerrado de este modo "un proyecto redondo" al firmar un contrato mediante el que la firma Global Factor International Consulting abonará al ayuntamiento 161.404 euros a un precio de 165,00 €/Mwh por los 978,207 Mwh/año en los que se cuantifica el ahorro energético de cinco edificios municipales en los que se ha intervenido en los últimos años para mejorar su climatización.

La concejala Blanca Solans ha detallado este lunes que el rendimiento económico es un 43% superior al precio mínimo de licitación, que se fijó en 112.493,81 euros. De esta forma destaca que el consistorio zaragozano es la primera administración local, entre las grandes ciudades españolas, en producir este tipo de rendimiento económico a través de la subasta de su ahorro energético.

Esta posibilidad está prevista en el Real Decreto 36/2023 que regula el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) y gracias a ello, la ciudad podrá recuperar parte de la inversión realizada y consolidar su posición "como ciudad comprometida con el medio ambiente", ha indicado la concejala. Este cambio legislativo es el que permite que empresas que emiten más huella de carbono de la autorizada puedan comprar bonos que compensen ese exceso emitidos por entidades, industrias o ciudades, como es el caso de Zaragoza, que demuestren que emiten menos.

Los edificios en los que Zaragoza ha reducido de forma significativa el consumo energético son el teatro Principal, la casa de los Morlanes, la biblioteca municipal Manuel Alvar, la casa de las Culturas y el centro de convivencia para personas mayores de San José. En todos ellos se han ejecutado mejoras relacionadas con sus sistemas de climatización.

La concejala ha avanzado que estos ingresos se dedicarán a mejorar el resto de los edificios municipales, pero todavía no se ha concretado dónde se llevarán a cabo estas nuevas actuaciones. "El retorno que obtenemos es del 8%" ha explicado al confirmar que se seguirá avanzando por la misma senda. "Estamos desarrollando una experiencia muy interesante que seguramente inspirará a otras ciudades", ha indicado. Además, ha destacado el acompañamiento del Ministerio de Transición Energética en el proceso de tramitación de la iniciativa.

La subasta estaba dirigida exclusivamente a los sujetos obligados o sus delegados en el mercado de Certificados de Ahorro Energético (CAE), que son: las empresas comercializadoras de gas y electricidad, los operadores de productos petrolíferos al por mayor y los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor.

Este instrumento permite monetizar los ahorros energéticos, recuperando parte del coste de las inversiones en eficiencia (cambio de iluminación, mejora del aislamiento térmico, renovación de equipos industriales o domésticos, etc.), ya que el usuario final podrá recibir una contraprestación si vende los ahorros obtenidos para su posterior certificación mediante el Sistema CAE.