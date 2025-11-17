ZeC denuncia que la aprobación de Parque Venecia 2 no incluye el informe de inundabilidad de la CHE

El grupo municipal Zaragoza en Común (ZeC) ha denunciado este lunes que el Gobierno municipal del PP de Natalia Chueca ha aprobado de manera definitiva el proyecto de urbanización de Parque Venecia 2 "a pesar de que, según advierte, faltan documentos esenciales y no existe el preceptivo informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) sobre el riesgo de inundación". Un elemento que, dicen, "es crítico en una zona catalogada en los nuevos mapas oficiales como área de peligrosidad muy alta, alta y media". .

"La zona ya sufrió las graves inundaciones en julio de 2023 cuando las fuertes tormentas, cuando el Barranco de la Muerte se desbordó, causando graves daños materiales, aunque afortunadamente no hubo fallecidos", resalta ZeC, por lo que consideran que es "muy irresponsable en estas fechas, que recordamos el aniversario de la Dana, este gobierno se salte las exigencias en materia de inundabilidad para favorecer el desarrollo urbanístico de unos suelos".

Desde el Gobierno municipal, no obstante, advierten de que este impulso era necesario por la "falta de vivienda" y acusan a ZeC de tener "aversión" al urbanismo por "miedo y desconocimiento". Así lo ha atestiguado el concejal del ramo, Víctor Serrano, en la comisión de este lunes, en la que ha recalcado que las obras no empezarán hasta que ese informe esté.

Mientras, ZeC ha vuelto a poner en duda los "intereses" detrás de este proyecto, subrayando posibles conflictos en la pasada legislatura con el entorno del entonces alcalde, Jorge Azcón. El concejal de la formación, Suso Dominguez, ha declarado que esto es "una mala praxis que de facto favorece a los intereses particulares, si no, no se entiende tanta prisa para su aprobación".

Asimismo, recalcan que, además del informe sobre inundabilidad, también quedan pendientes un documento técnico del Ministerio de Transportes en relación a la protección acústica ante la cercanía con la Z-40 y el convenio económico para la construcción del puente que unirá ambos barrios gemelos sobre el Canal Imperial, una infraestructura que ZeC define como "imprescindible y de coste muy elevado".

"Además, los informes municipales señalan numerosos incumplimientos: falta de documentación, ausencia de planos de semaforización, dudas sobre el arbolado, necesidad de nuevos proyectos complementarios y conformidades de compañías suministradoras, entre otros", añade Domínguez. El concejal ha añadido que “la seguridad frente a inundaciones no puede tratarse como un mero trámite” y que "la vida y la seguridad de las vecinas y vecinos debe estar por encima de cualquier negocio privado”, pidiendo la "paralización inmediata" del proyecto hasta que estén todos los informes y una junta de distrito para "explicar lo sucedido".