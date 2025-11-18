Una conocida marca de ropa se muda de local en Puerto Venecia
Se mueve por motivos de espacio
Una conocida marca de ropa se traslada en el centro comercial Puerto Venecia de Zaragoza. Esta tienda abrió sus puertas en 2023 y ha tenido mucho éxito y aceptación entre el público de la ciudad, por lo que se mueve para ganar espacio y comodidad.
Izas es una marca especializada en outdoor, es decir, en ropa deportiva, térmica, de montaña y trekking. Se encuentra actualmente en la terraza, en la primera planta, junto al Game, las tiendas de telefonía de Orange, Yoigo y Telefónica o San Carlos, frente al HalfPrice o la nueva tienda de Nike. Es decir, encima de varios locales de restauración.
Sin embargo, no se va muy lejos ya que ocupará un local casi contiguo. Cuenta con panel en la puerta del local en el que informa del traslado, pero lo que todavía se desconoce es cuándo tendrá lugar el cambio.
