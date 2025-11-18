El frío agrava la falta de recursos para personas sin hogar: Zaragoza acelera la apertura de plazas extra en el albergue

Le ha costado pero el invierno ya se asoma en Zaragoza. Con las primeras calefacciones en marcha, preocupa la situación en la que se encuentran las personas sin hogar en la capital. El ayuntamiento, que ha activado el dispositivo del frío en el albergue este mismo martes, trabaja a destajo para buscar alternativas habitacionales en un momento crítico, con las entidades sociales superadas y sin plazas libres. El consistorio, para esta campaña va a ampliar sus recursos en 65 plazas entre las 40 extra en el albergue y las 25 conveniadas con Cruz Roja.

El problema del sinhogarismo en la capital es evidente, solo hace falta asomarse al parque Bruil o al puente de La Almozara, donde se encuentran los dos asentamientos más grandes de la ciudad, con más de 40 personas cada uno. Una situación que se ha visto agravada por la crisis migratoria que sufre el país y que urge a las administraciones a actuar de forma urgente y coordinada.

Con la llegada del frío, el ayuntamiento va a ampliar las plazas del albergue municipal abriendo los pabellones del frío, que en realidad son dos módulos prefabricados con 40 plazas extra, insuficientes para atender la demanda actual. En Zaragoza hay algo más de 400 plazas destinadas a alojar a personas sin recursos y en exclusión. En concreto, la Coordinadora de Entidades para Personas Sin Hogar dispone en este momento de 345 camas, que se suman a las 118 habituales del albergue y las más de 30 que se abrirán tras activar el protocolo del frío.

Todas las plazas que ofrecen las entidades sociales están completas y con "lista de espera" mientras hay más de 570 personas en situación de calle, según los datos de Cruz Roja, entidad con la que se ha firmado un nuevo convenio que permitirá ampliar en 25 las plazas durante la temporada del frío. También se ha firmado un convenio con la Fundación Dolores Sopeña para ampliar en 20 las plazas de alojamiento temporal dirigidas a jóvenes migrantes.

Una de las habitaciones del albergue municipal en Zaragoza. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El consistorio está buscando alternativas casi a la desesperada dada la situación actual. Entre los programas que va a impulsar se encuentra la búsqueda de pisos compartidos para alojar a 12 jóvenes en situación de calle. Este plan, que exige una inversión de 16.225 euros, se desarrollará durante tres meses y no se limita a ofrecer un alojamiento, sino que incluye un "acompañamiento social para iniciar un proceso de inserción social y formativo laboral".

En licitación, será la empresa o entidad interesada la que deberá ofrecer el espacio o espacios necesarios para la correcta realización del servicio y disponer de los espacios necesarios para llevar a cabo las labores de intervención social. Entre los requisitos destaca la experiencia.

Así que a esas 32 plazas extra del albergue se sumarán las 12 de los pisos compartidos mientras desde el área que dirige Marian Orós siguen analizando qué otras alternativas puede ofrecer el ayuntamiento para, al menos durante el invierno, reducir al máximo el número de personas que duermen en la calle.

El dispositivo municipal se reforzará todavía más cuando se active el protocolo de frío extremo, previsto para los días en los que las temperaturas mínimas bajen de cero grados o cuando la sensación térmica sea muy baja por la niebla. En estos casos, el albergue flexibiliza sus horarios y protocolos de acceso para permitir la acogida de cualquier persona las 24 horas del día. Además, ofrece a todas las personas sin recursos -estén o no alojadas- desayuno, comida y café caliente durante todo el día, así como el servicio de ducha y ropa de abrigo.