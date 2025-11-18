Los recortes en juventud dejan en el aire la Liga Joven de Zaragoza: "¿Cuándo empiezan los partidos?"

La Liga Joven de Zaragoza tendría que estar celebrando sus primeros partidos en este mes de noviembre. Sin embargo, en las Zonas Jóvenes Escolares, los antiguos PIEES, todavía no saben cuándo comenzará la temporada. Y eso deja a casi un millar de usuarios con varias preguntas en la boca: "¿Cuándo empiezan los partidos?, ¿tendremos camisetas este año?".

Según han alertado este martes los trabajadores de estos espacios, la Liga Joven es "una actividad de carácter marcadamente amistoso en la que la juventud tiene la posibilidad de conocer la realidad de todos los barrios y con la que se pretende dar salida a un tipo de competición diferente". Reclaman a las empresas que gestionan el servicio que tomen la iniciativa y lancen una nueva edición, sobre todo al entender que en la actividad "prima sobre todo el aspecto educativo y lúdico" y que cuenta "con una larga y exitosa trayectoria en la que 900 jóvenes de la ciudad se daban cita cada viernes para poner en juego lo practicado en los entrenamientos de la semana para culminar con las finales deportivas de mayo, arrojando una participación total de 20.000 asistencias en siete meses".

El portavoz de la asamblea de trabajadores y trabajadoras de las Zonas Jóvenes, José Antonio Yagüe, alerta que pasado el pasado el ecuador del mes de noviembre "no tienen noticias de la administración titular" a este respecto mientras los y las jóvenes "continúan con sus entrenamientos intersemanales esperando la fecha de inicio de la competición".

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza explican que dos de las empresas encargadas de la organización han declinado coordinar la competición, pidiendo que sea una responsablilidad rotatoria entre las tres gestoras existentes, una realidad de la que tuvieron constancia el pasado 24 de octubre cuando el servicio de Juventud se puso en contacto con las concesionarias para conocer la situación del programa. Las empresas son Prides, Domisvi y Tan Tan. En este momento están pendiente de una reunión "en los próximos días" para tratar de sacar adelante la nueva edición. El consistorio se encarga de financiar el arbitraje y la equipación de estos partidos.

El colectivo de trabajadores señala el temor existente en los centros de que, al igual que ha sucedido con los cierres en las Casas de Juventud y los recortes en los PIEE, se pretenda derivar la partida presupuestaria, procedente en gran medida del Plan Nacional Contra la Droga, a otras actividades puntuales de los macrocentros de La Azucarera y El Túnel, dejando a este millar de jóvenes "sin una competición ampliamente demandada" por ellos mismos y tan relevante para los procesos educativos de grupo. “Ya pasó con actividades tan potentes y multitudinarias como la Noche Insomne, el Solidarizar y el Ygualarte así que no sería de extrañar, el enésimo estropicio de esta corporación municipal contra los proyectos municipales que existían y funcionaban con éxito”, alerta Yagüe. El consistorio ha rechazado estas afirmaciones.

Desde la entidad no descartan mantener las movilizaciones de los últimos meses. "Habrá que prestar atención a los próximos movimientos de la concejalía de Juventud de Ruth Bravo en el Ayuntamiento de Natalia Chueca para constatar, o no, si continúa el desmantelamiento de las políticas juveniles de proximidad", expresan al asegurar que "todo parece indicar que la pesadilla no ha terminado”.

Desde el ayuntamiento y la concejalía de Juventud muestran su sorpresa por las quejas de los trabajadores al entender que siempre ha habido "intención y disposición" de apoyar la Liga Joven, como se ha hecho en los últimos años, contando con presupuesto municipal. Además, han recordado que todas las zonas jóvenes escolares (45) continúan con su trabajo y operando también durante este curso, sin que se haya cerrado ninguna.