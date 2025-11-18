La Torre del Agua ya tiene dos empresas seleccionadas para iniciar su reconversión y terminarla en 2026

Las obras para reconvertir la Torre del Agua de la Expo de Zaragoza en el futuro 'Faro de la Logística' está hoy un poco más cerca después de que la sociedad que gestiona su explotación haya seleccionado a las dos empresas que acometerán el primer gran contrato para su transformación, valorado en más de 6 millones de euros. Se trata de ejecutar los trabajos perfilados en la propuesta diseñada por Cerouno Arquitectos, con Pablo de la Cal, y el arquitecto Enrique de Teresa, que fue quien ideó esta obra maestra convertida en icono de la muestra internacional de 2008.

Con el contrato aún pendiente de adjudicar para construir una nueva fachada digital espectacular, este proyecto de obra civil en el interior del edificio promete adaptarlo a los futuros usos y con algunas actuaciones muy destacables como intervenir en la planta 25 que supone el techo a más de 80 metros de altura de este edificio que preside el recinto de Ranillas.

Ahora dos empresas llevarán a cabo esta obra civil que se ha dividido en dos lotes y que tenían un plazo de ejecución máximo de 13 meses que ahora se ha rebajado con la adjudicación. Por un lado, el lote 1, centrado en la obra civil, se va a firmar con la empresa Constructora San José, por un precio de 4,33 millones de euros (3,58 sin el IVA incluido), ya que su oferta fue la única recibida. Además, promete reducir el plazo marcado en 15 días hábiles, tres semanas.

El lote 2, centrado en los trabajos referidos a las instalaciones a colocar en el edificio, será para la firma Eiffage Energía, que se impuso en el concurso público con una oferta de 2,17 millones de euros, 200.000 euros más barata que el máximo que se fijaba, de 2,37 millones, y reduciendo los plazos en hasta 51 días hábiles, más de dos meses más rápido. Se impuso en el concurso público a UTE formada por FCC Industrial e Infraestructuras, Incliza y Orbe Telecomunicaciones.

Con este paso se da un impulso definitivo a la ejecución de unas obras imprescindibles para sacar del olvido a la Torre del Agua en un uso futuro en el que, al margen de dar cabida a la logística como temática de referencia, se contempla habilitar espacios hasta ahora cerrados al público en Zaragoza como la azotea o el mirador de la última planta que durante la Expo 2008 funcionó como restaurante, y que volverá a hacerlo. De hecho, ahora ha salido a licitación un concurso para recuperar una pieza clave para conseguirlo, el ascensor, que está pensado que cambie para que llegue a esa planta 25 y también incluya un elevador portaplatos que dé servicio a la cocina del futuro restaurante.

De momento toca acometer estos trabajos de adecuación de la Torre del Agua para sus nuevos usos que, entre los dos lotes adjudicados supondrán ya una inversión de 6,5 millones de euros. El primer gran desembolso en el edificio diseñado por Enrique de Teresa para devolverlo a la vida en Zaragoza.

Un mirador y un restaurante en altura

¿Qué trabajos hay que realizar? En lo que respecta a la obra civil, actuaciones tan importantes como la construcción de un mirador acristalado en la planta 25, de un espacio para albergar un restaurante en la planta 23 mediante la eliminación de las dos rampas perimetrales de acceso a este nivel, la reparación de elementos arquitectónicos en fachada, en la planta baja la creación de dos salas de exposiciones y espacios para salas de audiovisuales y/o conferencias, la ampliación de la apertura de la puerta trasera de planta baja para permitir la entrada de piezas de gran tamaño por esa zona, la instalación de plazas de aparcamiento en el sótano -2, además de una zona de almacén y muelle de carga/descarga para el uso de restauración, la protección de la escultura Splash (que se quedará, sin ninguna duda ya), y la revisión y puesta a punto de escaleras mecánicas.

Respecto al lote 2 de las instalaciones, se refieren sobre todo a las actividades a desarrollar que "corresponden a los trabajos propios de instalaciones en el edificio Ebro 2 y Frente Fluvial (planta semisótano), y que consisten en las obras de las líneas eléctricas de baja tensión, la infraestructura de saneamiento, fontanería y climatización, de telecomunicaciones, ventilación o de protección contra incendios, entre otras tareas. Imprescindibles igualmente para la puesta en funcionamiento de un icono de la Expo que lleva 17 años esperando esta segunda vida en Zaragoza.